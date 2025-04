Reprodução O veterano e a pianista eram casados desde 1991.





A Polícia de Santa Fé, no Novo México (EUA) divulgou registros inéditos da casa de Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa. O casal foi encontrado morto em 26 de fevereiro, na residência da família.





As imagens registradas pelas câmeras corporais dos agentes mostram o momento em que o corpo da pianista é encontrado. Um dos cães da família "protegia" a tutora, de 65 anos. Pouco depois, os policiais encontraram o corpo do ator, de 95.

No vídeo, também é possível observar que a mansão do casal estava repleta de objetos espalhados, como caixas de transporte para cães, livros e caixas. De acordo com as autoridades, o ambiente tinha sinais de uma infestação grave de ratos.

Um dos três cães da família também foi encontrado morto no local.





“O ambiente era um terreno fértil para o hantavírus”, apontou o laudo. Havia ninhos, fezes e animais mortos pela casa. Os policiais também encontraram ratoeiras, o que indicava que o casal tentava controlar a infestação.

Betsy Arakawa morreu vítima de hantavírus, doença transmitida por contato direto e indireto com roedores, em 12 de fevereiro. Gene faleceu no dia 18, por complicações cardíacas. A polícia acredita que o ator, que tinha Alzheimer, não tomou seus remédios após a morte da esposa e também morreu.





O casal tinha três cães. Além do animal encontrado ao lado de Betsy, outro cachorro sobreviveu. O terceiro pet foi encontrado morto na casa — Zinna morreu de desidratação e fome, segundo as autoridades.