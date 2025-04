Reprodução Juliana Oliveira acusa Otávio Mesquita de estupro e critica o SBT

A ex-assistente de palco do programa The Noite Juliana Oliveira voltou a acusar Otávio Mesquita de estupro em vídeo publicado nesta terça-feira (15) ( veja o vídeo a baixo ). A comunicadora relatou o caso ocorrido em 2016 e afirmou que, mesmo após denunciar internamente, o SBT e Danilo Gentili foram omissos. A fala repercutiu após ela ter sido desligada da emissora em fevereiro de 2025.

O desabafo foi publicado no Instagram. Juliana contou que, na época do caso, buscou apoio da direção do programa e do próprio apresentador Danilo Gentili. "Eles me escondiam no banheiro quando o Otávio Mesquita aparecia no estúdio", revelou. A ex-funcionária diz ter vivido anos de silêncio e medo de represálias.

Juliana relata cena de abuso durante gravação

No vídeo, Juliana detalhou o momento em que teria sido violentada. A cena envolvia uma participação de Otávio Mesquita no programa. Segundo ela, havia um roteiro ensaiado, mas o apresentador ultrapassou os limites durante a gravação.

"Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto", explicou.

Juliana disse que, no momento da gravação, Mesquita a tocou sem permissão. "O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito, eu dei chega para lá nele, só que ele não parava", afirmou. “Aquilo ali foi uma violência.”

“Era trancada no banheiro”, diz ex-assistente

Após o episódio, a ex-assistente afirmou que procurou a equipe do The Noite para relatar o abuso. Segundo ela, a solução encontrada foi evitar o contato com o apresentador, o que incluía trancá-la em um banheiro quando ele visitava o estúdio.

"Eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu... como se a criminosa fosse eu", relatou. Juliana disse que essa rotina se repetia mesmo após promessas de que Mesquita não seria mais convidado para o programa.

Ela também revelou que, em 2020, ficou indignada ao ver Danilo Gentili apoiar publicamente Dani Calabresa, vítima de assédio, enquanto ignorava o caso que teria ocorrido sob sua supervisão. “A sua comoção é seletiva?”, questionou.

Medo de perder o emprego atrasou denúncia formal

Juliana explicou que não formalizou a denúncia na época por medo de retaliação. Ela acreditava que a influência de Otávio Mesquita dentro do SBT poderia prejudicá-la. "Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso", contou.

A ex-assistente revelou ainda que, após sair do The Noite , procurou o compliance da emissora para relatar oficialmente os abusos. Ela participou de reuniões com diferentes departamentos e apresentou todos os detalhes do caso.

"O próprio SBT me encaminhou para o compliance", disse. A orientação recebida foi manter sigilo enquanto o caso era apurado. Segundo Juliana, a promessa era de que a empresa cuidaria do caso com responsabilidade.

Desligamento e silêncio da presidência

Mesmo após relatar o caso para os setores responsáveis, Juliana foi desligada do SBT em fevereiro. Ela disse que aguardava uma reunião com a presidente da emissora, Daniela Beyruti, mas recebeu uma resposta frustrante.

"Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?", teria dito a executiva ao ser questionada sobre o andamento da denúncia. Juliana interpretou a fala como descaso com sua situação e saúde mental.

"Quer dizer, eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram", lamentou. A ex-assistente afirmou que só procurou a Justiça após não obter retorno efetivo da emissora.

“SBT não fez p*rra nenhuma, o SBT não fez nada, absolutamente nada”, acusou. Ela finalizou o vídeo dizendo que não buscava fama nem dinheiro, mas apenas justiça.





Otávio Mesquita se pronuncia nas redes sociais

Após a repercussão, Otávio Mesquita publicou um vídeo nas redes sociais. Ele agradeceu o apoio de fãs e disse acreditar na Justiça. "Agradeço de coração a todos amigos amigas pelo carinho e pela defesa", afirmou.

Mesquita contou que viajou para Natal, no Rio Grande do Norte, para se afastar das notícias e buscar tranquilidade. “Voltei muito bem, porque percebi que a justiça está do meu lado”, declarou.

O apresentador também comentou o aumento no número de seguidores desde a denúncia. “Recebi milhares de amigos que começaram a me seguir”, disse. “Fui uma vítima de uma pessoa que lamentavelmente foi manipulada e errou.”

O Ministério Público de São Paulo recebeu a denúncia formal contra Otávio Mesquita.

A reportagem entrou em contato com a emissora e com a equipe jurídica do apresentador, mas até a publicação não obteve respostas.