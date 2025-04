Reprodução: Instagram Paolla Oliveira

Paolla Oliveira utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (14), para publicar fotos de biquíni na praia. Além disso, a artista, que apostou em um conjunto amarronzado, fez um texto para comemorar os 43 anos completados.



"Adoro textão, ainda mais nesse dia especial. Mas, para celebrar meu aniversário, minhas alegrias e desejos para esse novo ano, escolho menos palavras e mais atitude. Mais abraços, encontros, mais vida e intensidade", iniciou ela.

"Desejo colocar em prática um tanto do que falo em cada detalhe da minha vida. Estou me sentindo, com o passar do tempo, cada vez mais fortalecida e dona de mim", acrescentou a atriz.

Nos comentários da publicação, celebridades e fãs da intérprete a enalteceram. "Viva, você! Esse raio de sol que ilumina tanto tanta gente! Feliz tudo, P aolla querida", escreveu Alice Wegmann. "Muitas felicidades, lindeza!", aclamou Leticia Spiller. "Você merece tudo! Celebrar fazendo arte! Celebrar com os seus amados! Celebrar com você mesma!", disse Paloma Bernardi.

"Parabéns, amiga querida! Tempos de amor, luz, felicidade e tudo o que mais desejares. Sempre!!! Beijos", declarou Fafá de Belém. "Parabéns, Paolla! Feliz vida!", desejou Carmo Dalla Vecchia.