Mayra Dugaich Madonna comemora aniversário de 24 anos do filho Rocco

No último domingo (11), Madonna compartilhou uma homenagem nas redes sociais pelo aniversário de 24 anos de seu filho Rocco .

“FELIZ ANIVERSÁRIO ROCCO – a longa e sinuosa estrada através de todos os seus muitos humores e encarnações foi tumultuada e cheia de surpresas ”, escreveu na legenda no Instagram. “ Mas, apesar de tudo, sua curiosidade e a Alma Artística têm sido a cola que nos manteve unidos.”

“Graças a Deus pela arte. Estamos juntos há muitas vidas. Obrigado por me escolher novamente. Amo você – por toda a eternidade”, finalizou.

Além de Rocco, Madonna também é mãe de Lourdes Leon, de 27 anos, e Chifundo “Mercy” James, de 18, bem como de seus filhos, David Banda, de 18 anos, e das gêmeas Estere e Stella, de 11 anos.

No início de 2024, ela compartilhou sua experiência ao participar da mostra de arte de Rocco em Miami. “ Estou muito feliz por ter a noite de folga para curtir a última coleção de pinturas do meu filho Rocco, chamada ‘Pack a Punch ’, inspirada em lutadores de Muay-Thai” , afirmou no post.

Vale lembrar que Rocco é fruto do casamento da cantora com Guy Ritchie.

Madonna reclama com Ryan Reynolds por foto em carrossel

Ryan Reynolds, o ator conhecido por seu papel em Deadpool e Wolverine , compartilhou uma série de fotos da estreia do filme em seu perfil no Instagram. Na primeira imagem, ele aparece com seu colega de elenco Hugh Jackman, o Wolverine. Na segunda foto, ele posa com sua esposa, Blake Lively, a modelo Gigi Hadid, que nem está no filme, e novamente Hugh Jackman.

A terceira imagem mostra Blake Lively e Gigi Hadid juntas em frente ao cartaz do filme, vestindo as cores dos super-heróis. Só na quarta foto aparece Madonna , entre os dois protagonistas e o diretor, Shawn Levy. A rainha do pop ficou indignada com a posição da foto. “Sou a quarta?”, perguntou a cantora, incrédula, nos comentários.

Em um feito inédito, ela licenciou seu hit Like a Prayer para tocar em uma das cenas do filme. Ryan Reynolds não respondeu ao comentário de Madonna. No entanto, alguns fãs defenderam a cantora. “Imagina tirar foto com a rainha do pop e postar como se fosse uma subcelebridade? Ela está certa. Tinha que ser hétero”, comentou um internauta no X. “A rainha merece ser sempre a número um”, concordou outra pessoa.

Confira: