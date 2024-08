Mayra Dugaich Travis Scott é preso em Paris após briga em hotel, diz polícia

Na manhã desta sexta-feira (9), o rapper Travis Scott foi preso em Paris depois de brigar com seu guarda-costas, segundo autoridades da capital francesa.

De acordo com a CNN, a polícia foi chamada ao hotel de luxo George V às 5 horas da manhã, para acabar com a briga. Travis foi posteriormente preso por “ violência contra outra pessoa” , disse um porta-voz da polícia.

Travis Scott, está em Paris para os Jogos Olímpicos, na última quinta-feira (8), ele assistiu a semifinal de basquete masculino quando Estados Unidos derrotaram a Sérvia.

Ele foi preso por “ violência contra um agente de segurança” , informou a promotoria de Paris, que acrescentou que uma investigação foi aberta.

Vale lembrar que ele é um dos rappers mais proeminentes da sua geração e recentemente encerrou a parte europeia de sua turnê Circus Maximus em Portugal.

Em junho, Travis Scott foi preso por invasão de propriedade e embriaguez em Miami.

De acordo com a CNN , Jacques Bermon Webster, o artista de hip-hop com sucessos como Sikko Mode e Fe!N, foi preso na Marina de Miami Beach e solto por volta das 8 horas da manhã sob o pagamento de fiança.

Travis Scott bate recorde de Taylor Swift na Itália

O astro do hip-hop Travis Scott está em alta, e sua recente turnê “UTOPIA: Circus Maximus” não apenas quebrou recordes, mas também fez o chão tremer em Milão. Com uma impressionante venda de 200 mil ingressos em shows realizados em toda a Itália, Scott superou o recorde anterior estabelecido por ninguém menos que Taylor Swift .

A Disputa dos Números

A “Eras Tour” de Taylor Swift , que passou por Milão nos dias 13 e 14 de julho, atraiu cerca de 160 mil fãs apaixonados. A cantora pop é conhecida por suas performances cativantes e letras emocionais, e sua base de fãs é leal e engajada. No entanto, Travis Scott , com sua mistura única de hip-hop, trap e elementos visuais impactantes, conseguiu superar esses números.

A Energia Contagiante de Milão

A apresentação de Travis Scott em Milão foi um verdadeiro espetáculo. Os fãs se aglomeraram no Circus Maximus, um local histórico que já testemunhou eventos grandiosos ao longo dos séculos. Mas desta vez, o que estava em jogo era a música moderna e a energia pulsante do rap.

O público estava eletrizado desde o primeiro acorde. Os graves reverberavam, e as luzes dançavam em sincronia com os ritmos frenéticos. Scott, com sua presença magnética no palco, não apenas cantava, mas também hipnotizava a multidão. Os telões exibiam imagens surreais, e os fogos de artifício iluminavam o céu noturno. Era um espetáculo para todos os sentidos.

O Chão Tremeu

E então aconteceu: o chão tremeu. Não metaforicamente, mas literalmente. Relatos de fãs afirmam que a vibração da música era tão intensa que o solo parecia se mover sob seus pés. Alguns até brincaram que Milão estava dançando junto com Travis Scott. A energia era palpável, e o rapper estava no auge de sua performance.

O Legado de Travis Scott

Com essa conquista, Travis Scott reafirma seu status como uma das maiores atrações musicais do momento. Ele transcende gêneros e fronteiras, unindo fãs de todas as idades e origens. Sua música é uma trilha sonora para uma geração que busca autenticidade e intensidade.