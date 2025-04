Reprodução/@valenbandeira A atriz e apresentadora se emocionou com a conquista.





A semana começou bem para Valentina Bandeira, que está com motivos de sobra para comemorar nesta segunda-feira (21). A atriz e apresentadora, de 31 anos, comprou sua primeira casa, e compartilhou a alegria com seus seguidores.







Nas redes sociais, ela surgiu emocionada com a realização do sonho: "Gente, estou sentada no chão do meu apartamento que eu comprei! Comprei um apartamento, o sonho da minha vida inteira desde que sou pequenininha".

"Estou tão orgulhosa de mim, foi tão difícil, estou muito feliz mesmo", acrescentou Valentina, que foi lançada nacionalmente em " Geração Brasil " (2014) e " Totalmente Demais ". Ela creditou a conquista à atuação e ao trabalho que faz na internet.



Reprodução/Globo - 05.01.2024 Valentina Bandeira foi cortada do time de apresentadores do 'BBB 24'





Bandeira ainda se desculpou por estar chorando, antes de continuar agradecendo o apoio: "Foi muito por causa da internet que conquistei isso. Queria muito agradecer do fundo do meu coração a participação de cada um.

"Passa uma vida toda pela cabeça, todas as cosias que aconteceram até chegar aqui. Falo desse sonho há tantos anos, é onde vou construir minha família, início das minhas realizações, da colheita das coisas que comprei", finalizou Valentina.





A artista recebeu o apoio de fãs e amigos nos comentários da publicação. Entre os famosos, Tatá Werneck e Tati Machado deixaram mensagens positivas. "Vivi isso ano passado e nunca tinha sentido uma emoção tão grande. Isso é resultado de muito trabalho, Valen. Você é merecedora, parabéns", disse a jornalista e apresentadora.