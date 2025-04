Reprodução/redes sociais A moça. que tem 2,5 milhões de seguidores, lamentou a postura da colega.





Viih Tube foi acusada de plagiar um vídeos publicitários por Graciely Junqueira. A influenciadora chamou atenção para as semelhanças de sua publi com o material compartilhado pela ex-BBB, que reconheceu o erro e se desculpou.





A polêmica começou quando a influencer compartilhou uma análise crítica sobre a campanha da esposa de Eliezer. Ela chamou a atenção para o figurino e cenário parecidos, como os trajes e o fundo rosa, além da inspiração em " As Meninas Superpoderosas ".



“Até a paleta de cores, personagens e roteiro [...] Meu objetivo com esse video não é tacar hate nela. A publi ficou boa, mas alguns detalhes simples fazem diferença e mostram respeito e consideração pelo trabalho do outro”, avaliou Graciely.

Influenciadora Gracielly Junqueira diz que Viih Tube copiou completamente uma publi sua. O que acharam? pic.twitter.com/kv1QJCWaCl — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 19, 2025





Após o vídeo da influenciadora, que tem 2,5 milhões de seguidores, Viih Tube se pronunciou. A mãe de Lua e Ravi assumiu a inspiração e se desculpou com a colega: "Oi, meu amor, você tem razão. Copiei seu vídeo da trend das meninas super poderosas mesmo. Não imaginei que isso incomodaria, me desculpe".

"Nem me atentei de pelo menos dar os créditos. Vou lá, beijão", escreveu. Após o pedido de desculpa, Junqueira apagou o vídeo crítico. Ela se pronunciou em outra publicação, afirmando ter se entendido com a ex-sister.







"Eu nunca fui uma pessoa que gosta de confusão, o vídeo de ontem tomou uma proporção tão absurda que fiquei impressionada, não era e nem é meu objetivo criar algum tipo de rivalidade entre eu e ela", disse.



O novo posicionamento, no entanto, desagradou Viih, que respondeu a postagem: "Se você não gosta de confusão, poderia ter me chamado no direct invés de gravar o vídeo. Já te dei o ib [crédito] e não estou entendendo porque ainda está falando disso. Se precisar de mais alguma coisa você pode me chamar no direct".

Ela apagou o comentário minutos depois.