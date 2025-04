Reprodução/Internet César Tralli embarcou para Roma para integrar equipe da Globo que vai cobrir funeral do Papa

Uma movimentação mudou os rumos da cobertura da Globo após a morte do Papa Francisco. Superada pelo SBT no furo da notícia, o canal carioca decidiu reforçar sua equipe com César Tralli.

O âncora do Jornal Hoje embarcou na manhã desta segunda-feira (21) para Roma e anunciou a viagem em suas redes sociais diretamente do Aeroporto de Guarulhos. “Já despachei as malas, agora vou só com a bagagem de mão. E eu estou indo pra Roma, chego lá na Itália, na capital da Itália, amanhã cedo", contou.

"São cinco horas de diferença, [são] cinco horas na frente em relação ao fuso nosso aqui, ao horário de Brasília”, disse o comunicador. César Tralli destacou o tamanho da equipe envolvida na cobertura da morte do líder religioso. “Vou reforçar essa cobertura especial da morte do Papa Francisco ", afirmou.

"Então, você vai acompanhar o nosso trabalho todo de lá. É uma equipe grande, tem gente indo do Rio de Janeiro, eu aqui de São Paulo. A nossa equipe de Londres [Murilo Salviano], a nossa correspondente [Ilze Scamparini] que trabalha lá na Itália também", relatou.

O âncora da Globo reforçou o compromisso da emissora na cobertura. “Tem uma estrutura grande nesse momento tão importante, nós todos mobilizados, do Jornalismo da Globo, para trazer pra você a melhor cobertura em relação a esse momento histórico, portanto, da Igreja Católica, do Vaticano, e também esse momento triste da perda do Papa Francisco. A gente se vê então, a partir de amanhã, direto de Roma", disse.