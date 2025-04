Reprodução YouTube/ TV Cultura Maria Cristina Buarque de Holanda

A cantora Cristina Buarque está sendo velada nesta segunda-feira (21), no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A artista, que morreu aos 74 anos, era conhecida pelo trabalho em defesa do samba e por manter distância dos holofotes. Amigos e familiares participam da despedida.

A artista era filha do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda e de Maria Amélia Alvim Buarque de Holanda. Cristina também era irmã de Chico Buarque, Miúcha e Ana de Hollanda, nomes importantes da música e da cultura brasileira.

A trajetória na música começou nos anos 1960. O primeiro disco, intitulado Cristina, foi lançado em 1974 e inclui a canção “Quantas Lágrimas”, que marcou o início da carreira fonográfica. A artista somava décadas de dedicação à valorização do samba.

Cristina era considerada uma verdadeira guardiã do gênero. Regravou composições de sambistas como Noel Rosa, Dona Ivone Lara, Candeia e Wilson Batista. O cuidado com o repertório e o estilo discreto renderam o apelido “Chefia”.

Nos últimos anos, organizava rodas de samba na Ilha de Paquetá, onde morava. Mesmo longe da grande mídia, manteve presença ativa na cena cultural carioca, sendo referência entre músicos e pesquisadores do samba.