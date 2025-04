Reprodução "Eu gasto bem, como bem, boa comida e boa bebida", disse a veterana.





Maria Gladys abriu o jogo e se pronunciou sobre os últimos meses, que foram recheados de polêmica. Em uma publicação recente, Maria Thereza, filha dela, relatou que a atriz estava "na rua confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa".





Em entrevista ao " Domingo Espetacular ", da Rede Record, confessou o momento financeiro difícil. No entanto, ela deu uma versão ainda não contada à história: a de que a crise foi motivada por seus gastos excessivos.



"Morei durante 20 anos em Copacabana. Morei em Ipanema. É caro, mas eu quero viver bem. Só se vive uma vez e eu não economizo. O dinheiro é pouco. Não é para economizar, é para gastar, até porque é pouco", disse Gladys.

"Eu gasto bem, como bem, boa comida e boa bebida", continuou a atriz, de 85 anos — sendo 60 destes dedicados à arte. A longa trajetória profisssional, por outro lado, não foi suficiente para garantir sua estabilidade financeira.



Maria explicou a influência da variabilidade da profissão em sua vida: "Eu nunca tive contrato de três anos e depois acaba o contrato. É difícil a vida de ator. Nunca o dinheiro deu para comprar uma casa. É caro e eu não sou herdeira. Sou filha de gente que também não tinha casa própria".

Além disso, a artista também lamentou a baixa procura para trabalhos por conta do etarismo: "Já tem algum tempo que o trabalho começa a ficar menos. Você vai ficando mais velha e o trabalho vai diminuindo, principalmente na televisão [...] Foi ficando cada vez mais difícil se manter na cidade grande.

Por fim, falou sobre a suposta ajuda de Mia Goth, sua neta que é atriz de Hollywood e atualmente vive em Londres: "Se ela vai mandar a passagem para eu ir, eu não sei. Quase não falo com a Mia. Nem tenho o telefone. Eu falo com a Rachel, falo com a minha filha [mãe de Mia]: 'Como é que está a Mia?' 'A Mia está bem, mas é fechada'.

