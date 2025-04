Reproduçao TV Globo Luciano Huck, Tia Socorro e padre Fábio de Melo foram ao vaticano conhecer o Papa Francisco

Luciano Huck, de 53 anos, foi um dos poucos brasileiros que conseguiu se encontrar com Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 22,7 milhões de seguidores, ele detalhou o momento inesquecível.

Na ocasião, o marido de Angelica estava acompanhado do padre Fábio de Melo e de Tia Socorro, uma fiel que tinha o sonho de conhecer o pontífice da igreja católica. A viagem ocorreu em 2017 e, pouco depois do encontro com a liderança católica, a religiosa Socorro faleceu.

"Hoje o mundo se despede de um dos maiores líderes do nosso tempo, um exemplo de caridade, humanidade, escuta acolhedora e justiça. Em 2017, eu e o Padre Fábio de Melo realizamos o sonho da Tia Socorro de conhecê-lo no Vaticano", começou o comunicador na legenda da postagem.





"Uma mulher que na sua simplicidade, muito se assemelha ao Papa. Dedicou sua vida a cuidar de mais de 300 crianças e jovens com deficiência ou vítimas de violência, abandonados nas ruas de Belém. Agora, eles devem se reencontrar no céu. Que possamos seguir o exemplo de solidariedade, amor e união deixado por Francisco!", acrescentou.





Homenagens

A morte de Papa Francisco nesta segunda-feira (21) tem gerado várias homenagens póstumas de fiéis, famosos e até políticos. A Catedral de Notre-Dame, reaberta há quatro meses, após cinco anos de restauração, demonstrou o luto pelo líder religioso através dos sinos, que tocaram 88 vezes, em referência à idade do pontífice.





Últimas aparições

Na Quinta-feira Santa (17), ele visitou uma prisão em Roma e se encontrou com 70 detentos. Este foi o único compromisso oficial dele. As tradicionais participações na Via Sacra no Coliseu e na Vigília Pascal não ocorreram, em virtude do estado de saúde dele.

No Sábado de Aleluia (19), ele esteve na Basílica de São Pedro e rezou frente à imagem da Virgem Maria. Depois, cumprimentou vários fiéis e distribuiu doces para as crianças. Já no domingo (20), um assessor dele leu um discurso que defendia o desarmamento e alertava sobre a crise humanitária em Gaza.





Relembre

Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, Francisco estava se recuperando de uma pneumonia. O quadro fez com que o líder da igreja católica ficasse internado por aproximadamente 40 dias. Ele se consagrou na história da instituição ao se tornar o primeiro papa latino-americano.