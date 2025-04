Reprodução/@felipeneto O caçula da família nasceu em 1 de fevereiro de 2024.





Felipe Neto apresentou o mais novo integrante da família à internet: o pequeno João. O menino, que tem um ano e seis meses, tem síndrome de Down. Ele é fruto da relação do pai do influenciador, Alexandre, com Isabela Neto.







"Chegou em nossas vidas para nos ensinar MUITO a respeito de assuntos que antes não fazíamos ideia. Como vocês podem perceber, o Joãozinho nasceu com síndrome de down", iniciou o também empresário.

Felipe também relembrou a do diagnóstico do menino durante a gestação, que soi superado pela família: Tornou-se mais um motivo de união, amor e aprendizado". Além disso, ele reforçou que vai tentar registrar o crescimento do caçula, mesmo morando em outra cidade e não podendo vê-lo com tanta frequência.

Reprodução/Instagram Felipe Neto também é irmão de Luccas Neto, famoso youtuber infantil.





Felipe Neto é irmão de João, de um ano, e Carolina, de 9, por parte do pai. Além da dupla, há Luccas Neto, também famoso no meio digital, de 33. Os dois são irmãos de Rosa Esmeralda Pimenta Neto.