Foto: Creative Commons O Papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio era argentino, torcedor fanático do San Lorenzo de Almagro e foi cardeal de Buenos Aires, sendo nessa época considerado um religioso de cunho conservador.

A partir do momento em que foi escolhido Papa, o primeiro latino-americano a ser sumo pontífice, fez os olhos do mundo se voltarem para essa região. Seu pontificado marcou uma nova inserção da religião católica no mundo.

A escolha do seu nome eclesiástico, Francisco, nitidamente inspirado em São Francisco de Assis, o santo dos pobres, já demonstrava quais seriam os caminhos que iria seguir no seu trabalho evangelizador.





Opção pelos pobres

Papa Francisco, com suas palavras e ações, retomou os preceitos basilares do cristianismo de opção pelos pobres, além de contribuir para a construção de um mundo mais solidário. Francisco sempre tinha uma palavra de alerta para a necessidade de um olhar mais atento dos governantes, assim como da população mundial, no tratamento dado ao meio ambiente, visando a preservação do planeta Terra, a casa de todos e todas.

Também combatia o clima de ódio que está ganhando o mundo na última década, alimentado principalmente pelas redes sociais e pela divulgação de fake news .

Paz

O grande legado que o Papa Francisco deixou foi o incansável trabalho para a construção e manutenção da paz entre os povos dos mais variados credos e etnias. Nos dois maiores conflitos bélicos atuais, a guerra da Ucrânia e o massacre em Gaza, o Papa sempre apontava para a necessidade do diálogo, único caminho possível para a paz e, consequentemente, o fim do sofrimento para os atingidos, que além das bombas também têm que enfrentar a fome.

Foto: Presidencia de la República Mexicana / Wikimedia Commons Papa Francisco deixou um grande legado





Futebol

Jorge Bergoglio era torcedor fanático do San Lorenzo, tradicional time argentino, mas que nunca tinha conseguido projeção mundial. Durante o pontificado do Papa Francisco, em 2014, o San Lorenzo conseguiu ser campeão da Copa Libertadores da América e chegou a disputar a final do Mundial de Clubes com o Real Madrid, ganhando o vice-campeonato. Muitos torcedores brincavam que esse título da Libertadores era um milagre conseguido por sua intercessão.

Ainda sobre futebol, em uma entrevista, perguntado sobre qual seria o melhor jogador de futebol do mundo, se Maradona ou Messi, ele fez questão de ressaltar que deveria ser incluído, nessa lista, um terceiro nome: Pelé. Essa atitude mostrou sua grandeza, deixando de lado a tosca rivalidade entre brasileiros e argentinos no futebol. E ele concluiu que os três são grandes, cada um à sua maneira e no seu tempo.

Esperança

Agora o momento é de homenagens ao Papa Francisco, por tudo que ele construiu em seu pontificado e em sua vida. Espera-se que o novo Papa, que em breve será escolhido, siga seus passos, continuando a opção pelos pobres, a construção da paz mundial e um mundo sem tantos ódios e muito mais fraterno.

