Mayra Dugaich Branco Mello, do Titãs, recebe apoio de artistas após cirurgia

No último domingo (4), o músico Branco Mello e sua esposa Angela Figueiredo agradeceram as mensagens que receberam após ele anunciar uma pausa dos palcos.

“Amigos, queremos agradecer por tantas mensagens carinhosas e positivas que recebemos nesses últimos dias “, disse no Instagram.

“Branco está bem, iniciando o período de recuperação, a cirurgia foi um sucesso!”, finalizou.

“Vamos Branco! Mandando as melhores energias ”, escreveu Vitor Kley.

“É um exemplo como consegue enfrentar isso com muita coragem e tranquilidade. É uma lição constante para nós e estamos sempre pensando nele. E sabendo que ele vai superar tudo e continuar firme” , afirmou Tony Belloto em entrevista à Quem.

No último dia 24 de julho, foi informado que o baixista da banda Titãs , precisaria se submeter a uma nova cirurgia após ser diagnosticado com um tumor em estágio inicial nas amígdalas. A descoberta do tumor foi feita durante um exame de rotina, conforme comunicado da assessoria de imprensa.

De acordo com o comunicado, Branco Mello ficará fora das apresentações até que complete sua recuperação. Enquanto isso, os demais membros da banda – Sérgio Britto , Tony Bellotto , Beto Lee e Mário Fabre – continuarão a cumprir a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo temporariamente.

Este não é o primeiro desafio de saúde enfrentado por Branco Mello. Em 2018, o músico passou por um tratamento para câncer de laringe e, em 2021, foi submetido a uma cirurgia para remoção de um tumor na hipofaringe.

Branco Mello faz aparição após revelar tumor: ‘Preparado para vencer’

Branco Mello , de 62 anos, se manifestou nas redes sociais neste domingo (28) após receber muitas mensagens de apoio e energia positiva. O músico, integrante da banda Titãs , agradeceu o carinho do público e afirmou estar “tranquilo e preparado para vencer mais esse desafio”.

Nos comentários de sua postagem, diversos artistas deixaram mensagens de apoio, incluindo Carlinhos Brown , Rick Bonadio, Paulo Ricardo , Carioca e Marco Tulio Lara.

Mello já enfrentou um câncer de laringe diagnosticado em 2018, que o deixou sem voz. Em 2023, durante a turnê de 40 anos dos Titãs, ele celebrou a cura desse câncer. No entanto, no final do ano passado, precisou passar por outro procedimento para remover um tumor na língua.

Segundo a assessoria, o novo tumor que será removido é pequeno e foi detectado em estágio inicial durante um exame de rotina. A data da cirurgia ainda não foi divulgada.

Segundo o comunicado, Branco Mello ficará afastado das apresentações até completar sua recuperação. Nesse período, os outros membros da banda – Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre – seguirão com a agenda de shows, contando com Caio Góes no baixo temporariamente.

Confira: