A cantora Jojo Todynho voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo antigo de Cariúcha, em que a apresentadora critica o Sistema Único de Saúde (SUS). A postagem reacendeu a discussão entre as duas, que já vinham trocando farpas publicamente.

No vídeo, gravado em junho do ano passado, Cariúcha concedia uma entrevista ao SBT após se submeter a uma cirurgia para retirada de miomas uterinos. Na ocasião, ela comparou o atendimento na rede pública e privada, afirmando que, quando dependia do SUS, os médicos minimizavam seus sintomas.





"Eu não tinha acesso a isso. Quando eu ia pelo SUS, os médicos falavam que era normal, que era só tomar anticoncepcional. Mas não é. E antes eu não operei porque eu era pobre e não tinha dinheiro. E na fila do SUS espera muito", disse Cariúcha, destacando as dificuldades enfrentadas antes de conseguir tratamento particular.

Ao republicar o vídeo, Jojo Todynho fez críticas indiretas à postura de Cariúcha em relação ao SUS, escrevendo: "Ministério da Saúde, isso aqui é o verdadeiro mico. #VivaOSUS. Como falei, quem defende, na primeira oportunidade faz um plano de saúde."

A declaração reforça o posicionamento que Jojo já havia expressado em um podcast recente, no qual questionou a sinceridade de quem elogia o SUS mas possui plano de saúde privado. "As pessoas que muito falam sobre 'viva o SUS' têm plano de saúde. A realidade é que tá todo mundo com dinheiro no bolso, querendo mais é que a sociedade se exploda", disparou.

Em resposta, Cariúcha negou ter recebido qualquer incentivo do Ministério da Saúde para defender o sistema e reforçou a importância do SUS, mesmo reconhecendo suas falhas. Ela ainda rebateu as críticas de Jojo, afirmando: "Até os ricos dependem do SUS. A vacina vem do SUS, transplante de órgãos vem do SUS. Eu defendo muito, porque usei o SUS a minha vida inteira."