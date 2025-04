Reprodução Além da cantora norte-americana, outras cinco mulheres integraram a equipe.





Emily Ratajkowski detonou a missão que levou Katy Perry e outras cinco mulheres ao espaço. A equipe, que ficou cerca de dez minutos em órbita, na manhã desta segunda-feira (14), é a primeira totalmente feminina desde 1963.





O projeto da Blue Origins, empresa de Jeff Bezos, bilionário que é o dono da Amazon, foi classificado como "coisa do fim do mundo" e "paródia" pela modelo britânica. Ela lamentou o impacto do programa na Terra e no espaço.

"Vocês dizem que se importam com a Mãe-Terra e que é sobre ela, mas estão indo para o espaço em uma nave espacial construída e financiada por uma empresa que está destruindo o planeta sozinha?", questionou Ratajkowski.

A modelo destacou a situação precária em alguns locais da Terra, enquanto recursos significativos foram destinados a missão espacial. A empresa não revela os preços exatos, mas um assento para a experiência de cerca de dez minutos no espaço pode custar entre US$ 200.00 e US$ 300.000 (na cotação atual, o valor máximo chega a R$1.7 milhão).

"Olhem o estado do mundo e pensem em quantos recursos foram gastos para mandar essas mulheres ao espaço. Para quê? Qual era o marketing por trás disso? E então tentar fazer isso como... estou enojada, literalmente", desabafou.





A tripulação contou com a cantora Katy Perry, a jornalista Lauren Sánchez, noiva de Bezos, e outras quatro mulheres. São elas: