Fotos: Reprodução / Instagram / @wesleysafadao / Divulgação Wesley Safadão e Leonardo unem escritórios para novo projeto de shows





Wesley Safadão e seus sócios oficializaram, na tarde da última quinta-feira (10), em Goiânia(GO), uma parceria entre os escritórios Camarote Shows e Talismã Music - este, que gerencia carreiras de artistas como Leonardo, Zé Felipe e Thiago Carvalho.

O encontro aconteceu na residência de Leonardo, marcando o início de uma colaboração que fortalece a atuação das duas empresas no mercado nacional.





Com o acordo, os artistas da Talismã Music passam a integrar o casting da Camarote Shows.

A parceria prevê uma série de projetos conjuntos, incluindo a gravação de um CD durante uma pescaria, evento que promete unir música e entretenimento em um formato inovador.

Cabaré terá novas edições

Durante o encontro, Wesley Safadão e Leonardo comemoraram a nova fase e destacaram a animação com os planos futuros. Além disso, novas edições da label Cabaré estão previstas, ampliando a presença da marca em diferentes praças do país.

A Camarote Shows é uma produtora e escritório artístico que tem se destacado na gestão de carreiras e realização de grandes eventos no Brasil. Já a Talismã Music consolidou-se como uma das principais referências no agenciamento de artistas sertanejos, sendo responsável por impulsionar nomes de grande relevância no cenário nacional.

De acordo com o comunicado oficial da nova parceria, "com essa união, Camarote Shows e Talismã Music reforçam seu compromisso com a inovação no entretenimento e ampliam suas frentes de atuação, oferecendo ao público experiências diferenciadas e projetos de alto impacto no setor musical".