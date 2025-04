Reprodução: Instagram Ayrton Senna ofereceu pagar o cachê da namorada para as fotos não serem publicadas.





Adriane Galisteu posou para a Playboy em três oportunidades — em 1993, 1995 e 2011. Entretanto, o primeiro ensaio jamais foi publicado. O motivo para isso foi Ayrton Senna, que barrou a divulgação das fotos sensuais.







O automobilista conheceu a modelo logo após a captação do material, quando ela tinha 19 anos. Após começarem a namorar, ele pediu que o conteúdo fosse vetado. O editor da revista era Juca Kfouri, que recebeu o pedido e acatou.



Desta forma, a primeira sessão de Adriane Galisteu para a revista jamais foi publicada. Até esta semana. Lucas Hit, responsável pela " Central de Fãs Galisteu ", encontrou uma foto inédita do ensaio e a divulgou.

Divulgação Vida pessoal e profissional do ídolo brasileiro foi abordada em "Senna", série da Netflix.

A pedido a própria, o rapaz catalogava o acervo pessoal da apresentadora de " A Fazenda ". Ele conta ter se deparado com uma pasta que, na verdade, se tratava de um book de modelo da famosa: "Dentro dessa pasta, simplesmente tinha cinco fotos impressas".

"Quando eu olhei a primeira foto, com uma locação e cabelo que eu nunca tinha visto, já pensei: 'isso é o ensaio de 93'. E era. Ela deve ter guardado esse material como modelo, antes mesmo de Senna pedir os negativos na 'Playboy'", contou.

Como Senna barrou as fotos de Adriane Galisteu para a Playboy?

As imagens, tiradas no Guarujá (SP), mostram Galisteu usando um sutiã branco. Drausio Tuzzolo foi o fotógrafo responsável. "Fiz as fotos para juntar dinheiro e trabalhar em Hong Kong, disse ela, em seu livro "Caminho das Borboletas" (1994).





Ao descobrir que as fotos estavam prestes a sair, Senna se incomodou. Ele ligou para Juca Kfouri, o editor da revista, e ofereceu US$ 5 mil (R$ 30 mil na cotação atual) para que o ensaio não fosse publicado.



Em 2014, o jornalista relembrou o episódio ao UOL: "Ele disse 'estou apaixonado. Só que ela fez uma bobagem. Fez umas fotos para a 'Playboy'. Eu logo falei: 'Ayrton, essas fotos estarão com você o mais rápido possível. Não precisa se preocupar em pagar, não faz nenhum sentido'".