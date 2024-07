Mayra Dugaich Stray Kids e Jimin no topo da parada Artist 100 da Billboard

Na última terça-feira (30), pela segunda vez desde que a Billboard lançou o ranking Billboard Artist 100 em 2014, os dois principais artistas da lista são artistas de K-pop.

Segundo a Billboard, no Artist 100 desta semana, Stray Kids e Jimin entram novamente, nos números 1 e 2, respectivamente. A única outra semana em que artistas pop coreanos ocuparam as duas primeiras posições foi em 2020, quando BLACKPINK e BTS ficaram em 1º e 2º lugar, respectivamente.

Vale destacar que o Artist 100 mede a atividade do artista através de métricas-chave de consumo de música, combinando vendas de álbuns e faixas, airplay de rádio e streaming para fornecer uma classificação semanal multidimensional da popularidade do artista.

Stray Kids é a principal banda musical dos Estados Unidos. pela quarta semana graças ao seu novo lançamento, Ate: Mini Album . O grupo, lançado pela JYP/Imperial/Republic Records, estreia em primeiro lugar na Billboard 200 com 231.000 unidades de álbum equivalentes conquistadas nos Estados Unidos de 19 a 25 de julho, de acordo com a Luminate. É o quinto número 1 total e consecutivo do Stray Kids, já que eles se tornam o primeiro grupo, e o segundo ato em geral, a se juntar a DMX, a estrear cinco entradas iniciais na Billboard 200 em primeiro lugar.

Com um total de quatro semanas em primeiro lugar, o Stray Kids registrou o segundo maior tempo no topo do Artist 100 entre os artistas de K-pop, depois do BTS (21).

Segundo a Billboard, Jimin entra novamente no Artist 100 em segundo lugar, impulsionado por seu novo álbum Muse, que também abre em segundo lugar na Billboard 200 com 96.000 unidades. O artista passou uma semana em primeiro lugar no Artist 100 como artista solo, em abril de 2023.

Stray Kids estreia no topo da Billboard 200

No último domingo (28), o novo álbum do Stray Kids , Ate, atingiu o primeiro lugar na parada da Billboard 200 e eles se tornaram o primeiro grupo a estrear no número 1 com cinco álbuns.

Anteriormente, o grupo estreou no topo da lista com Oddinary , Maxident (ambos em 2022), Rock-Star e 5-Star (ambos em 2023).

Vale destacar que um único outro artista havia estreado no número 1 com cinco álbuns na parada, o rapper DMX entre os anos de 1998 e 2003.

O disco Ate atinge a marca de 232.000 unidades de álbuns vendidos nos Estados Unidos, de acordo com a Luminate. Essa é a maior semana de 2024 para qualquer álbum do K-Pop. De acordo com a Billboard, também é a sexta melhor estreia de qualquer álbum deste ano.

Vale lembrar que a parada da Billboard 200 mostra os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos.