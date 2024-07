Laís Seguin Filho de Rita Lee explica como pai enfrenta luto: ‘Seguindo’

A ausência de Rita Lee , que faleceu em maio de 2023 aos 75 anos devido a complicações de um câncer de pulmão, deixou uma grande saudade entre os fãs. Mas a perda é ainda mais sentida pelo seu marido, o multi-instrumentista e compositor Roberto de Carvalho , e pelos três filhos do casal. Naturalmente, muitos estão curiosos sobre como a família tem lidado com o luto.

Luciano Huck, durante uma participação no programa Domingão com Huck, perguntou a Beto Lee , o filho mais velho de Rita e Roberto, como o pai está enfrentando a perda da esposa. “Meu pai está ótimo, está seguindo, estamos seguindo. Cada hora ele está me surpreendendo, mostrando as coisas dele, voltou a tocar, a compor, lançou uma música nova”, celebrou Beto, que é guitarrista.

Beto Lee, que participa da banda de apoio dos Titãs, foi convidado a retornar ao programa ao lado do pai. Ele agradeceu a oportunidade e destacou o apoio que a banda tem recebido. Os Titãs, atualmente lançando o projeto intimista Microfonado , continuam a abraçar a diversidade, segundo Sérgio Britto , outro membro do grupo.

A formação atual conta ainda com Tony Bellotto e Branco Mello , que está temporariamente afastado devido a uma cirurgia para a retirada de um tumor das amígdalas.

Rita Lee recebeu homenagem

A Câmara Municipal de São Paulo recentemente aprovou a Lei nº 18.151, instituindo o Dia de Rita Lee. A iniciativa, proposta pelo vereador Celso Giannazi (PSOL), escolheu o dia 22 de maio para homenagear a icônica cantora, compositora e ativista. Embora Rita tenha nascido em 31 de dezembro, ela adotou essa data como seu aniversário simbólico.

Conhecida como a mãe do rock brasileiro, Rita Lee deixou um legado imensurável na música e na cultura popular. Com sua voz única e letras irreverentes, ela conquistou gerações e se tornou um ícone da música brasileira. Desde os tempos dos Mutantes até sua carreira solo, Rita sempre desafiou convenções, trazendo uma energia vibrante para a cena musical.

O Dia de Rita Lee reconhece não apenas seu talento musical, mas também sua importância como figura de resistência e liberdade artística. Sua música atravessa gerações e continua a inspirar jovens músicos e admiradores em todo o Brasil. Agora, o dia 22 de maio será um momento para relembrar e celebrar o impacto de Rita Lee, suas músicas que marcaram época e seu estilo único.

Para os fãs dedicados, é uma oportunidade de enaltecer sua contribuição para a música brasileira, com hits que misturam rock, MPB e uma irreverência característica de Rita. A homenagem é especialmente significativa após o falecimento de Rita Lee em 8 de maio do ano passado. Seu espírito rebelde e autêntico continuará ecoando nos corações dos brasileiros, e agora São Paulo terá um dia especial para celebrar tudo isso.