Marcelo de Assis Exclusivo: Call The Police revisita clássicos em noite impecável no ‘Capital Moto Week’

O Call The Police , que está em sua Turnê 2024 pelo Brasil, desembarcou em Brasília nesta sexta-feira (26) e mostraram porque este projeto, que revisita a trajetória de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, o The Police , tem sido tão bem sucedido.

A noite do Capital Moto Week , maior festival de rock e de motos da América Latina , presenteou Brasília com uma performance matadora, consoante à obra que Summers, Sting e Stewart Copeland agraciaram o mundo nos anos 1970 e 1980 com seus elogiáveis cinco álbuns de estúdio: Outlandos d’Amour, Reggatta de Blanc, Zenyattà Mondatta, Ghost in the Machine e o derradeiro – e não menos genial – Synchronicity .

O show começou com Driven to Tears , música que Sting se deleitou em sua primeira turnê mundial em 1985 com arranjos jazzísticos de sua banda na época, formada por gigantes do gênero como Kenny Kirkland, Brandford Marsalis, Omark Hakim e Darryl Jones e justamente essa aura da época foi personificada pela exímia condução vocal de Rodrigo Santos , a bateria precisa e criativa de João Barone e a guitarra de Andy Summers – que só por estar no palco, já é um privilégio para o público presente – que confere a assinatura artística para a canção.

Em seguida, a banda iniciou os primeiros acordes de Synchronicity II , um dos grandes êxitos do The Police , e revisitou a fase oitentista do trio britânico com Spirits in the Material World, Walking on the Moon , e seguiu viagem por De Do Do Do, De Da Da Da, passando pela introspectivas Invisible Sun e Tea In The Sahara .

King Of Pain , sucesso que ganhou um impulso a mais no final dos anos 1990 com a versão acústica de Alanis Morissette , apresentando a obra para um novo público, empolgou a plateia presente no Capital Moto Week , que lotou o espaço, enquanto que motociclistas acompanhavam atentos, de seus veículos, a performance do power trio.

A parte final do Call The Police no Capital Moto Week foi concluída como os sucessos Can’t Stand Losing You , a badalada – até hoje – Roxanne , concluindo com Message in a Bottle , mas não deixou de passar por um dos grandes megahits do Police , a romântica e arrebatadora Every Breath You Take , que foi cantada, vivida e apreciada a cada suspiro do público presente.

Call The Police: Voz de Rodrigo Santos é valoração ao legado do The Police

Para o bem da verdade, Rodrigo Santos tira de letra o desafio de implementar seu talento como vocalista frente às canções que ganharam notoriedade pela voz de Sting . Não há espaço para comparações, pois são desnecessárias. O que deve ser louvado é que a voz do ex- Barão Vermelho caiu como uma luva neste projeto.

O show tem que continuar.

Confira o setlist do show do Call The Police no Capital Moto Week :

1. Drive to Tears

2. Synchronicity II

3. Spirits in the Material World

4. Walking on the Moon

5. De Do Do Do, De Da Da Da

6. Invisible Sun

7. Tea in the Sahara

8. King Of Pain

9. Can’t Stand Losing You

10. Roxanne

11. Every Breathe You Take

12. Message in a Bottle