Laís Seguin Jennifer Lopez realiza festa temática da série ‘Bridgerton’

Jennifer Lopez celebrou seu 55º aniversário em grande estilo na quarta-feira (24), com uma festa temática inspirada na série “Bridgerton”. A cantora e atriz compartilhou detalhes da comemoração em seu perfil no Instagram, destacando o glamour e as referências à realeza presentes no evento.

A festa teve todos os elementos dignos de um verdadeiro baile de época: uma carruagem puxada por cavalos, performances musicais inspiradas na orquestra de cordas da série e danças coreografadas com bailarinos profissionais. Jennifer Lopez encantou os convidados usando dois vestidos deslumbrantes ao longo da noite e ainda fez uma performance vocal perto do momento de soprar as velas do bolo.

Após repartir o bolo de três andares, a aniversariante foi vista descalça, desfrutando de uma fatia. A decoração do evento também impressionou, com um trono e mesas de jantar adornadas com arranjos florais gigantescos, criando um ambiente luxuoso e sofisticado. Lopez, que não incluiu imagens de Ben Affleck na publicação, descreveu a noite com uma legenda inspirada na série: “Querido leitor gentil, uma noite esplêndida foi vivida por todos”.

Músicas mais ouvidas de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, uma das mais influentes cantoras norte-americanas, também conhecida por seu trabalho como compositora, atriz e produtora musical, fez aniversário. Em homenagem à data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) realizou um levantamento inédito sobre as músicas interpretadas por J-Lo que mais tocaram no Brasil nos últimos cinco anos em diversos segmentos de execução pública.

Surpreendentemente, o topo do ranking foi ocupado pela canção Chegaste , um dueto gravado por Jennifer Lopez com o renomado cantor e compositor brasileiro Roberto Carlos , lançado em 2017. A música, originalmente escrita pela porto-riquenha Kany García , ganhou uma versão em português especialmente para esta colaboração.

O segundo lugar ficou com If You Had My Love , o primeiro single de Jennifer Lopez lançado em 1999, enquanto You Belong to Me , uma regravação da música de Carly Simon , garantiu a terceira posição. Jennifer Lopez possui um vasto catálogo registrado no Ecad, com 102 composições e 719 gravações cadastradas.

Esses dados são fornecidos por associações musicais estrangeiras que representam a artista, garantindo que seus direitos autorais sejam respeitados e pagos no Brasil. O Ecad é a instituição no Brasil responsável por garantir a remuneração de autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos, tanto nacionais quanto estrangeiros, sempre que suas músicas são utilizadas publicamente em rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva.