Mayra Dugaich Lisa, do BLACKPINK, é a nova embaixadora da Louis Vuitton

Nesta terça-feira (23), Lisa foi anunciada como a mais nova Embaixadora da Maison Louis Vuitton, informou a marca.

De acordo com um comunicado de imprensa, a estrela do BLACKPINK de 27 anos “define tendências e aborda seu trabalho com autenticidade destemida” , e a empresa se inspirou em seu estilo “ ousado ” quando participou do recente desfile feminino da Louis Vuitton em Paris, na França.

“Estou muito animado em dar as boas-vindas a Lisa como Embaixadora da marca. Ela tem um espírito ousado e um carisma que considero incrivelmente atraente. Ela é tão ousada e criativa com sua música quanto com sua moda, e é um privilégio acompanhá-la nesta jornada” , compartilhou Nicolas Ghesquière, diretor artístico de coleções femininas da Louis Vuitton, em comunicado à imprensa.

Vale lembrar que seu novo single, Rockstar , estreou no topo das listas de popularidade. A música foi divulgada pela primeira vez no TikTok em maio, quando ela fez seu perfil na rede social e estabeleceu um recorde mundial do Guinness ao ganhar 1 milhão de seguidores em pouco mais de duas horas.

Lisa, do BLACKPINK, participará do Global Citizen Festival

A cantora Lisa foi anunciada na programação do festival Global Citizen 2024 .

A superestrela do K-pop marcará sua primeira apresentação solo ao vivo, onde se juntará aos headliners anteriormente confirmados, Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll e Rauw Alejandro.

“Estamos entusiasmados em unir forças com Lisa para o que será sua primeira apresentação solo em um festival de música” , comentou Katie Hill, vice-presidente sênior, chefe de música, entretenimento e relações de artistas da Global Citizen. “Lisa não é apenas uma artista incrível, mas também uma poderosa ativista, aproveitando sua voz e plataforma para impulsionar a ação sobre alguns dos desafios mais urgentes que nosso mundo está enfrentando.”

Vale lembrar que o evento será apresentado no Central Park de Nova York, em 28 de setembro, e será apresentado pelo ator e embaixador do Global Citizen, Hugh Jackman. O dia também contará com aparições de Jane Goodall, bem como do vocalista de Coldplay, Chris Martin, o curador do festival.

“À medida que os líderes mundiais se reúnem em Nova York para a Assembléia Geral da ONU ”, disse um comunicado, “o festi val Global Citizen 2024 defenderá a equidade de todas as pessoas, pedindo governos, filantropos e setor privado para garantir as necessidades básicas do As comunidades marginalizadas do mundo são cumpridas, incluindo imunizações e fortes sistemas de saúde, educação de qualidade e alimentos nutritivos.”

