Mayra Dugaich Álbum ‘Muse’ de Jimin é escolhido como melhor lançamento da semana

Na última sexta-feira (19), os fãs escolheram o álbum Muse , de Jimin , do BTS , como o melhor lançamento da semana.

Na enquete organizada pelo site da Billboard , Muse obteve 68% dos votos, garantindo uma vantagem à frente dos novos lançamentos de Stray Kids (Ate) , Joe Jonas (Work It Out) , JADE (Angel of My Dreams) , Childish Gambino ( Bando Stone & The New World).

Jimin anunciou Muse em junho, com a BigHit Music afirmando que o álbum mostraria seu “ espectro musical expandido ”. “ Após seu primeiro álbum solo, ‘Face’, onde ele procurou explorar sua verdadeira identidade, ‘Muse’ documenta sua jornada em busca da fonte de sua inspiração ”, disse o comunicado.

O projeto conta com colaborações com Loco e Sofia Carson , com o ícone do K-pop experimentando novos sons e estilos.

Vale lembrar que Jimin fez sua estreia solo em 2018, quando lançou o single Promise . Cinco anos depois, ele se tornou o primeiro solista sul-coreano a alcançar o primeiro lugar na parada Billboard Hot 100 com Like Crazy .

Ele também está se preparando para lançar uma série documental intitulada Are You Sure?! com Jung Kook narrando as viagens dos dois amigos por partes de seu país de origem, Estados Unidos e Japão.

Jimin: BIGHIT revela evento exclusivo para o álbum solo “MUSE”

Para os admiradores de Jimin, A BIGHIT , casa de produção responsável pelo BTS , anunciou uma novidade incrível para os fãs de K-pop um evento especial chamado Smeraldo Garden , em celebração ao aguardado álbum solo do artista, intitulado MUSE .

A BIGHIT anunciou nesta semana um evento especial para os fãs de K-pop. Smeraldo Garden será um pop-up com uma zona de fotos e uma variedade de conteúdo experimental baseado em MUSE , que chega nas plataformas de streaming nessa sexta-feira (19). O single Smeraldo Garden Marching Band já foi lançado.

O evento está marcado para acontecer em Seul, capital da Coreia do Sul, de 22 a 28 de julho , prometendo uma experiência única e imersiva inspirada nas músicas e no conceito do novo trabalho de Jimin . Também reflete uma experiência digital e interativa que estará disponível para os fãs ao redor do mundo. A zona de fotos do evento, por exemplo, promete transportar os participantes para o universo estético e emocional para o seu álbum.

Jimin , um dos membros mais carismáticos e talentosos do BTS , está atualmente cumprindo seu serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, o que impede sua participação física em eventos promocionais. No entanto, isso não impediu que ele deixasse tudo preparado com antecedência para garantir que seus fãs tenham uma experiência memorável durante o Smeraldo Garden . A iniciativa reforça o comprometimento do artista com sua carreira e com seus admiradores, mesmo diante das responsabilidades do serviço militar.

MUSE marca o segundo trabalho solo de Jimin , sucedendo o EP Face , lançado com sucesso em março de 2023. Este novo projeto promete não apenas consolidar a versatilidade artística de Jimin, mas também oferecer aos fãs uma jornada musical emocionante, explorando diferentes estilos e temas que são significativos para o artista.

Com sete músicas, incluindo o single já lançado Smeraldo Garden Marching Band , o álbum promete conquistar não só os corações dos ARMYs , como são chamados os fãs do BTS , mas também admiradores da música pop em geral.

Enquanto Jimin se prepara para compartilhar seu novo álbum com o mundo, outros membros do BTS também estão atravessando seus próprios desafios e conquistas pessoais. Jin, por exemplo, recentemente completou seu serviço militar e está de volta ao grupo, enquanto outros membros como J-Hope , Suga , RM , V e Jungkook continuam cumprindo seus deveres militares com previsão de retorno nos próximos anos.

Então, enquanto contamos os dias para o lançamento de MUSE e acompanhamos o sucesso contínuo do BTS, Smeraldo Garden se torna não só um evento, mas uma festa incrível da música, cultura e comunidade que fazem do BTS uma potência na música pop.