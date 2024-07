Laís Seguin Biel e Tays Reis comemoram o aniversário de dois anos da filha

Pietra, filha de Biel e Tays Reis , comemora seu segundo aniversário nesta sexta-feira (19). A cantora, de 29 anos, fez uma emocionante homenagem à filha nas redes sociais, compartilhando fotos de um ensaio especial em que ela e o marido celebraram o aniversário da menina com o tema de margaridas.

Tays Reis expressou seu amor e gratidão pela filha, escrevendo: “ Hoje é o dia que Deus escolheu para dar vida à nossa princesa. Agradecemos por sua vida e pedimos proteção para que ela tenha uma linda jornada. Te amamos muito, filha, e seus pais sempre estarão ao seu lado, te incentivando, te respeitando e te amando.”

Além das mensagens carinhosas, Tays também anunciou que ela e Biel estão preparando uma grande festa de aniversário para Pietra. “No dia 27 de julho, teremos um festão para comemorar sua vida, do jeitinho que você merece! Estão preparados para viver esse dia conosco?” questionou a cantora aos seus seguidores.

Biel e Tays Reis se conheceram durante sua participação em “A Fazenda 12” em 2020 e começaram a namorar ainda no reality show. Após o fim do programa, eles se mudaram juntos dois meses depois e, apesar de um breve rompimento de um mês, continuam juntos desde então. Pietra é a única filha do casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tays Reis (@taysreis)

Carreira de Biel

Biel nasceu em Lorena, no interior de São Paulo, no dia 20 de março de 1996. Ele é o filho mais velho de Eliziane Silva Araújo, advogada, e Sérgio Ricardo Marins Rodrigues, empresário de shows e ex-DJ. Ele também tem uma irmã chamada, Giovanna Araújo Marins Rodrigues. Desde cedo, o cantor mostrou interesse pela música e, influenciado positivamente pelo pai, começou a explorar carreiras como modelo, DJ e dançarino.

Aos 16 anos, começou sua trajetória musical ao se apresentar em uma boate de um amigo do pai. Inicialmente, Biel estava no final do Ensino Médio e planejava cursar Medicina na faculdade, mas a carreira musical começou a deslanchar e ele decidiu não prosseguir com seus estudos devido ao ritmo intenso dos shows. Biel também tentou cursar Administração, mas acabou trancando o curso na faculdade.

Iniciando sua carreira com funk ostentação, Biel ganhou notoriedade por seu estilo e aparência, sendo frequentemente comparado ao cantor Justin Bieber. Após assinar contrato inicialmente com a Warner Music e abandonar o “MC” de seu nome artístico, ele diversificou seu repertório, explorando diferentes estilos dentro do funk.