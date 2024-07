The Music Journal Brazil [object Object]

A cantora, empreendedora, artista de televisão e do cinema e autora de best-seller JoJo Siwa lançou neste fim de semana o seu aguardado novo EP, intitulado Guilty Pleasure , que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music , via Columbia Records . Ela também lançou o poderoso videoclipe da faixa-título e single Guilty Pleasure .

“Essa música é para as pessoas que gostam de estar na pista do show ou no fundo do clube se divertindo”, diz JoJo . “Eu fiz o projeto que queria fazer e estou contando minha história. Sempre me mantive fiel a mim mesma. Isso foi uma parte fundamental da minha carreira desde o início, então vou ser quem eu sou. Estou em um lugar onde vou dar tudo de mim e foi isso que fiz”

Este trabalho de cinco faixas dá início a uma nova e ousada fase para a superestrela multifacetada. Definindo o tom, Guilty Pleasure gira em torno de um ritmo sensual e um refrão divertido, flertante e intenso. A faixa foi co-escrita com Meghan Trainor e DJ White Shadow .

O videoclipe, co-dirigido por JoJo e Marc Klasfeld , acontece dentro da Casa do Prazer de JoJo e apresenta moda vibrante, coreografia picante e impressionante de Richy Jackson , além de muita ação. Mais uma vez, JoJo busca a dominação do pop e a agarra firmemente.

No EP, Balance Baby se projeta um gancho ágil acima de um ritmo característico produzido por Futuristics. Em seguida, Yesterday’s Tomorrow’s Today transborda emoção e energia. Finalmente, Choose Ur Fighter invade a pista de dança com um ritmo pulsante e outro refrão massivo.

Sobre JoJo Siwa

Joelle Joanie “JoJo” Siwa , nascida em 19 de maio de 2003, é uma artista norte-americana multifacetada.

JoJo preparou o caminho para Guilty Pleasure com o sucesso Karma . Além de acumular mais de 67 milhões de streams e visualizações até o momento, a música incendiou a internet e acabou inspirando o título deste novo projeto.

Nos últimos meses, JoJo brilhou em uma série de eventos do Pride , entregando performances massivas e incrivelmente divertidas em Los Angeles, Nova York e Londres e atraindo públicos recordes em Chicago e Miami. JoJo Siwa está sempre orgulhosamente sendo seu Guilty Pleasure , e isso é apenas o começo.

A artista é conhecida por suas músicas pop animadas e cativantes. Uma de suas canções mais famosas é Boomerang, onde o videoclipe é multi-colorido e divertido.

Antes de sua carreira solo, JoJo participou do reality show Dance Moms junto com sua mãe, Jessalynn Siwa . Ela mostrou seu talento como dançarina e conquistou muitos fãs durante sua participação no programa.

JoJo é uma figura muito presente nas redes sociais. Seu estilo colorido, cabelo com laços enormes e personalidade extrovertida a tornaram uma sensação entre os jovens. Ela tem uma base de fãs leal e ativa no Instagram , TikTok e outras plataformas.

Além de sua carreira artística, JoJo também é empreendedora. Ela tem sua própria linha de produtos, incluindo roupas, acessórios e até mesmo bonecas com seu visual característico.

