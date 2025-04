Reprodução A argentina-espanhola tem dois filhos com o jogador, que tem outros três filhos.





Georgina Rodríguez encantou os seguidores ao compartilhar fotos de biquíni nas redes sociais. A influenciadora e modelo, casada com Cristiano Ronaldo, posou em um cenário paradisíaco, exibindo elegância e boa forma.

No clique, Georgina aparece usando o traje preto de modelagem clássica, em frente ao dia ensolarado à beira-mar. Ela completou o look com óculos de sol estilosos e acessórios discretos, como pulseiras, brincos e anéis.

Rapidamente, a publicação de Georgina ultrapassou a marca de um milhão de curtidas. Além disso, rendeu elogios nos comentários. "Linda como sempre", escreveu uma seguidora. "Deusa", disse outra.

Reprodução/Instagram - 24.11.2022 Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo vivem relacionamento desde 2016.





A argentina-espanhola, de 31 anos, costuma dividir momentos do cotidiano, viagens e bastidores da vida em seu perfil. Cristiano Ronaldo e os filhos dela com o craque também aparecem regularmente.

O casal vive em Riad, na Arábia Saudita, local do clube do português, o Al-Nassr. Eles vivem relacionamento desde 2016. Rodríguez é mãe de Alana, que nasceu em 2017, e Bella, de 2022. O português tem outros três filhos.