Reprodução Instagram - 23.4.2025 Paolla Oliveira de biquíni amarelo

Vista como a alcoolista Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo", Paolla Oliveira usou as redes sociais na última terça-feira (22) para abrir um álbum de fotos no qual surgia usando biquíni. A atriz de 43 anos aproveitou um momento de folga das gravações da novela para descansar.







Trajada com uma peça de banho amarela, ela ainda apostou em outros acessórios, como chapéu e colar. Para se proteger dos raios solares, a loira recorreu ao protetor solar. Na ocasião, estava acompanhada do marido, o cantor Diogo Nogueira, com quem assumiu relacionamento em 2021.





Nos comentários da postagem, que ultrapassou a marca de 591 curtidas, os fãs rasgaram elogios. "Uma foto mais linda que a outra", opinou uma usuária do Instagram, plataforma de interação virtual na qual Paolla acumula mais de 37,8 milhões de seguidores. "Amo", prosseguiu outra. "Lindos", disse ainda uma terceira.





De volta às 9

Conhecida por ter protagonizado vários folhetins, seja como mocinha ou vilã, Paolla Oliveira retornou ao horário nobre da Globo como Helena Roitman, papel originalmente defendido por Renata Sorrah. A personagem da atriz lida com o vício em álcool e sofrerá com as vilanias da própria mãe, a megera Odete Roitman (Debora Bloch).