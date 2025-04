Reprodução Bia Miranda dança funk no hospital com 7cm de dilatação e viraliza

A influenciadora digital Bia Miranda entrou em trabalho de parto nesta quarta-feira (23) e viralizou ao aparecer dançando funk no hospital, mesmo com sete centímetros de dilatação. Internada à espera do nascimento da filha, a influenciadora compartilhou vídeos animados ao lado da equipe médica.

Em um dos vídeos, Bia dança ao lado da médica e de uma enfermeira, rebolando com energia. Internautas elogiaram a disposição e o bom humor no momento delicado.

“Quem tá com medo sou eu, ela tá ótima”, brincou uma seguidora. Outro comentário destacava: “Essa mulher é um evento ao vivo, em qualquer situação”.

A Bia Miranda com sete de dilatação e dançando como se nada estivesse acontecendo pic.twitter.com/lZfeltCDPw — VTzeiros (@vtzeiross) April 23, 2025





Gato Preto nega paternidade e gera polêmica

Enquanto aguardava o nascimento da filha, Bia também virou tema por causa de uma polêmica envolvendo o ex-namorado Samuel Sant’anna, o Gato Preto. O influenciador publicou vídeos considerados ofensivos nas redes sociais e gerou revolta entre os fãs da ex-A Fazenda.

Em uma das gravações, Gato Preto aparece com um pão na mão, fingindo que era um pênis, e dispara: “Você gosta, não é, sua put*? De apanhar…”. A publicação causou indignação, principalmente após um seguidor comentar: “Tá aí, Bia, o pai da sua filha”. Ele respondeu: “Não sou o pai da criança kkkkkkkk”.

Poucas horas antes, o influenciador já havia chamado atenção ao surgir com uma mulher loira, indicando o fim do relacionamento com Bia. As atitudes foram consideradas como desrespeitosas.

Na internet, fãs reagiram com ironia e mensagens de apoio. “Bia Miranda é a personificação da coragem”, escreveu um seguidor. “A criança decidiu até nascer pra comemorar”, brincou uma segunda seguidora. “São lágrimas de felicidade da bebê com essa notícia”, debochou uma terceira.

Outros internautas também especularam sobre a paternidade. “Torcendo pra ela estar de 9 meses e a menina ser do Buarque”, comentou uma usuária, citando o DJ Rafael Buarque, outro ex de Bia Miranda. A influenciadora ainda não confirmou a identidade do pai da filha.