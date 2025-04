Reprodução/Internet Perdendo no voto único, Renata Saldanha foi a campeã do BBB menos assistido da história



O BBB 25 entrou para a história da Globo — mas por motivos nada animadores. A edição comandada por Tadeu Schmidt chegou ao fim com a pior audiência já registrada em uma final do reality show.

Segundo dados preliminares obtidos pela coluna, a vitória de Renata Saldanha marcou apenas 17,1 pontos de média na Grande São Paulo, índice inferior à metade dos televisores ligados no horário entre 22h45 e 0h35.

Esse resultado consagra o BBB 25 como a temporada de menor repercussão do programa desde sua estreia no país. Até então, o recorde negativo pertencia ao desfecho do BBB 23, que havia marcado 19,7 pontos com a consagração de Amanda Meirelles.

O cenário desanimador não se restringe apenas ao episódio final. Pela primeira vez na história do Big Brother Brasil, nenhuma edição da atual temporada conseguiu ultrapassar a barreira dos 20 pontos no Ibope. O melhor desempenho foi de 19,7 pontos, em 4 de março, na noite em que Camilla Maia foi eliminada.

Em comparação com as temporadas anteriores, a situação se agrava: o desempenho mais alto do BBB 25 ficou abaixo da média geral de 23 das 25 edições já exibidas pela Globo. A crise da atração reflete também o momento difícil do horário nobre da emissora, que vem enfrentando dificuldades para emplacar sucessos de audiência.