Instagram IZA retorna como rainha da Imperatriz em evento no Rio de Janeiro

A cantora IZA marcou o retorno como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense nesta quarta-feira (23), durante a tradicional feijoada da escola de samba em Ramos, na zona norte do Rio. A artista, de 34 anos, havia sido anunciada no posto na sexta-feira (18), retomando o cargo que ocupou até 2021.

O evento foi destaque nos registros da imprensa e marcou a primeira aparição pública da cantora no novo ciclo carnavalesco. IZA surgiu usando um vestido longo prateado e transparente, combinando o look com o cabelo solto em estilo black power.

A Imperatriz confirmou a substituição em nota oficial. A antiga ocupante do posto, Maria Mariá, integrante da comunidade, deixou a função na quarta-feira anterior (16).

IZA posou para fotos com integrantes da bateria e moradores da região. Durante o evento, distribuiu sorrisos e abraços.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, IZA falou sobre o retorno. “Samba. Carnaval. Zona norte. Zona da Leopoldina. Imperatriz. Essas palavras sempre fizeram parte da minha história e da minha essência também”, declarou. A cantora reforçou o vínculo emocional com a agremiação.

“Por mais que a vida acabe me levando para outros caminhos, nenhum lugar se compara ao nosso lar. E depois de um tempo distante fisicamente, chegou a hora de voltar", completou a artista, emocionando fãs e integrantes da escola.