Reproduçao TV Globo Leandro Lima em 'Terra e Paixão'

Adaptado por Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, o remake de "Vale Tudo" conta com uma nova adição no elenco. Trata-se de Leandro Lima, que assinou com a Globo para dar vida a um novo personagem da trama do horário nobre do canal.



A escalação do artista, visto como delegado Marino em "Terra e Paixão", gerou especulações nas redes sociais sobre o ator ser um possível substituto de Cauã Reymond. Isso porque os dois apresentam semelhanças na faixa etária e no perfil de personagens que já defenderam na indústria audiovisual. Além disso, os desentendimentos de Reymond com Bella Campos alimentaram os boatos de que ele sairia da história.





Contudo, Leandro Lima não substituirá o colega de profissão. O papel destinado a ele é o de Walter, interpretado na primeira versão por João Bourbonnais. O rapaz será amante da grande vilã Odete Roitman (Debora Bloch). Em 1988, ele ajudou a megera a envenenar a maionese de Raquel, ainda defendida por Regina Duarte.

Embora tenha assinado com a emissora e já esteja se preparando para a novela, Leandro gravará as primeiras cenas somente em maio. A chegada de Odete ainda nem aconteceu. A primeira aparição da empresária será no capítulo deste sábado (26), que vai ao ar logo após a edição do "Jornal Nacional".