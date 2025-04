Foto/Reprodução Acervo Globo André Marques, Danton Mello e Fernanda Rodrigues

Escrita por Andréa Maltarolli e Emanoel Jacobina com a colaboração de Charles Peixoto, Márcia Prates e Patrícia Moretzsohn, a primeira temporada de "Malhação" estreou há 30 anos, no dia 24 de abril de 1995. Dedicada ao público jovem, a trama ganhou várias temporadas e foi vista como uma 'escolinha de atores'.

Isso porque muitos novatos estreavam na teledramaturgia a partir desta novela. A primeira leva de capítulos trouxe artistas que se consolidaram na indústria audiovisual depois da passagem pela atração. Relembre por onde anda o elenco:

Carolina Dieckmann

Carolina Dieckmann





A eterna Juli roubou a cena no folhetim pelo caráter dúbio e controverso. Capaz de fazer tudo para conseguir o que queria, a personagem foi aquela que o público 'amou odiar'. Carolina Dieckmann continuou na Globo e emendou várias novelas. Atualmente, ela está no ar como Leila no remake de "Vale Tudo".

Carolina Dieckmann interpreta Leila em "Vale Tudo"





André Marques

André Marques





Quem conheceu o famoso na apresentação de programas televisivos não imaginaria que ele despontou na TV em uma profissão totalmente diferente: a de intérprete. Na obra juvenil, interpretou Mocotó, lembrado até hoje pelos espectadores fiéis da trama.





Embora tenha se destacado, André Marques optou por fazer uma transição de carreira e se dedicou ao comando de atrações de entretenimento. Na líder em audiência, esteve à frente de produtos como "Vídeo Show", "The Voice Brasil", "É De Casa" e o "No Limite". Ele não é mais contratado da Globo e deixou o canal em 2022.

Danton Mello

Danton Mello





O irmão de Selton Mello já tinha estreado como ator em outras produções, mas foi em "Malhação" que foi alçado ao posto de galã após ter defendido o protagonista Héricles. O artista defende Raimundo, um dos papéis centrais de "Garota do Momento", atual folhetim das seis da Rede Globo.

Bruno De Luca

Bruno De Luca





O jovem Fabinho foi um dos coadjuvantes da primeira temporada da novela, que contou com a direção de Carlos Magalhães e Leandro Neri. O artista se dedicou a carreira de ator, mas também migrou para outras áreas, atuando como repórter, empresário e apresentador. Está longe das telinhas desde 2023, após as polêmicas pelo acidente de Kayky Brito.

Fernanda Rodrigues

Fernanda Rodrigues





Exceção à regra? Fernanda Rodrigues não fez a estreia como atriz em "Malhação", onde assumiu Luiza. Pelo contrário, a então estrela-mirim já tinha brilhado em outras produções de sucesso da teledramaturgia global, a exemplo de "Deus nos Acuda", "Vamp" e "A Viagem". A última novela dela foi "Fuzuê", em 2023.

Malhação 1ª temporada





Extinta da Globo

Mesmo tendo se consolidado na programação da Globo, o formato acabou sendo extinto. A última obra inédita foi "Malhação: Toda Forma de Amar". Uma nova temporada estava em produção, sendo escrita por Eduardo e Marcos Carvalho, os Irmãos Carvalho, porém o projeto não vingou. "Malhação: Transformação", de autoria de Priscila Steinman e Marcia Prates, já estava completamente escrita, mas também acabou cancelada.

Relembre como era a abertura da novela teen :