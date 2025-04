Instagram/Reprodução Bia Miranda dá entrada no hospital após bolsa romper aos 8 meses

A influenciadora digital Bia Miranda surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (23) ao anunciar que entrou em trabalho de parto antes do previsto. Grávida de oito meses, ela revelou que a bolsa se rompeu, e que a segunda filha, Maysha, pode nascer a qualquer momento.

Em uma série de vídeos nos stories do Instagram, Bia, que ganhou notoriedade ao participar da 14ª edição do reality show A Fazenda, compartilhou em tempo real os primeiros momentos após perceber que a bolsa havia estourado.

“Estou sem reação. A gente está indo para o hospital”, disse ela.

Ao chegar à unidade de saúde, a influenciadora contou que ainda não estava sentindo muitas dores, mas foi avaliada por médicos, que confirmaram o início do trabalho de parto. “O médico veio me ver e confirmou que estou com três centímetros de dilatação”, atualizou Bia.

O parto de Maysha, fruto de seu relacionamento com Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, estava inicialmente previsto para o final de maio ou início de junho.

Diante da antecipação, Bia também confessou estar despreparada para a chegada da bebê. “A bolsa dela que eu mandei fazer não chegou ainda. Não contratei videomaker, não organizei nada” , lamentou.

Mãe de Kaleb, de um relacionamento anterior com o DJ Buarque, Bia não escondeu a preocupação com o parto prematuro. “A Maysha é pequena, e está nascendo antes do tempo. Estou com medo, mais do que quando foi o Kaleb. Não sei se fico feliz, preocupada ou triste. É tudo muito novo e rápido”, desabafou.

Apesar da ansiedade, a influenciadora demonstrou fé de que tudo ocorrerá bem. Ela segue em observação no hospital.