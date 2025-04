Divulgação/HBO Max Atriz passou por treinamento físico para ficar mais próxima fisicamente com Ellie.





Bella Ramsey, de " The Last of Us ", desativou as redes sociais após as críticas online , que focam na aparência da atriz. Fãs da série defendem que a protagonista da série deveria ser mais parecida com a Ellie do jogo eletrônico.

"Se eu simplesmente evitar o Twitter e o Reddit, o que estou fazendo agora, então está tudo perfeitamente bem", disse ao The Hollywood Reporter . A atriz, de 21 anos, contou que ficou obcecada com a aparência de sua personagem.

Isso porque a segunda temporada, lançada em 13 de abril, se passa cinco anos após os acontecimentos da primeira. No jogo, a parceira de Joel sai de 14 anos para 19 — e o hiato veio acompanhado de uma mudança física notável.

Na vida real, dois anos separam os lançamentos, e Bella precisou "compensar" a menor passagem de tempo. Para isso,passou por treinamento físico intensivo, como boxe, jiu-jitsu e musculação.

"Eu fiquei bastante obcecada pela aparência da Ellie no jogo, pela sua estatura física e, para ser mais específica, pela definição muscular dos seus braços. E eu não era assim. Meu tipo de corpo não é assim", avaliou.

Ramsey afirmou ter conversado com Craig Mazin, produtor da série, sobre o tema. Embora o executivo não tenha solicitado a mudança física, ela escolheu seguir o caminho: "Foi um desafio, para mim, me livrar da culpa por não parecer gerada por computador.