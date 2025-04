YouTube Primeiro vídeo do YouTube completa 20 anos

O primeiro vídeo publicado no YouTube completou 20 anos nesta quarta-feira (23). "Me at the zoo", gravado por Jawed Karim, um dos criadores da plataforma, mostra o programador diante de elefantes no zoológico de San Diego, nos Estados Unidos. Com 18 segundos, o registro inaugurou a era dos vídeos online e marcou o início de uma transformação na internet.

Diferente dos vídeos super produzidos que vemos atualmente, a publicação de Jawed apresenta uma ausência de edição e filtros como elementos centrais do conteúdo, algo que era comum nas primeiras gravações para a plataforma.

Gravado com uma câmera amadora, o vídeo tem um único plano e nenhum efeito especial. Jawed fala diretamente para a câmera e comenta a anatomia dos elefantes. "O legal desses caras é que eles têm trombas muito, muito, muito grandes", diz ele no vídeo. A gravação ainda está disponível na plataforma.





Em 2006, o Google comprou o YouTube por US$ 1,65 bilhão. O site cresceu rapidamente e se tornou referência global em produção e distribuição de conteúdo digital. Hoje, milhões de vídeos são publicados diariamente, com acesso gratuito para usuários no mundo todo.