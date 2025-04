Reprodução/Instagram Adriana e Davi Brito

Em um desabafo emocionado publicado em seus stories do Instagram nesta quarta-feira (23), a dentista Adriana Paula, ex-namorada do campeão do BBB 24 Davi Brito, pediu que as pessoas parem de opinar sobre sua vida pessoal. A fala ocorre duas semanas após o ex-namorado revelar publicamente o término do relacionamento e a gravidez dela, que, segundo assessoria de Davi, não foi levada adiante por decisão médica.

Adriana foi direta ao criticar a exposição desnecessária e os julgamentos alheios. "Primeira e última vez que falo sobre isso aqui. Gente, parem de achar que vocês sabem o que acontece na vida dos outros. Vocês não sabem de nada", disparou. A profissional ainda destacou a ironia de, em pleno 2025, com tanta informação disponível, ainda existirem pessoas dispostas a criticar situações que não viveram.





Ela também alertou sobre a distorção da realidade nas redes sociais: "Nem tudo que vocês veem é real. As pessoas mostram o que querem, o que convém, o que vende. Mas a vida de verdade acontece fora das câmeras, longe dos likes e das aparências".

Firme, Adriana deixou claro que não deve satisfações sobre sua vida pessoal. "Quem viveu tudo isso fui eu, e só eu tenho o direito de decidir o que fazer com a minha história", afirmou. Ela ainda rebateu indiretamente quem a acusava de se apoiar na fama do ex, destacando sua trajetória de independência.

O episódio que motivou a revolta

No dia 14 de abril, Davi Brito chorou ao anunciar o fim do relacionamento, afirmando que Adriana havia terminado com ele após a revelação pública da gravidez. Dias depois, sua assessoria informou que a gestação foi interrompida por questões médicas. Desde então, a dentista vinha sendo alvo de comentários maldosos, o que a levou a se manifestar.

Ao finalizar, Adriana reforçou seu desejo de seguir em paz: "Acredito que cada um colhe o que planta. E é isso que eu vou continuar fazendo: cuidando da minha vida, das minhas escolhas e da minha paz".