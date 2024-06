Mayra Dugaich Justin Timberlake se pronuncia durante show em Chicago

Na última sexta-feira (21), o cantor Justin Timberlake se pronunciou pela primeira vez após sua prisão por dirigir embriagado. Ele se apresentou Chicago, com sua turnê mundial The Forget Tomorrow .

“Foi uma semana difícil ”, disse o cantor à multidão animada em um vídeo gravado por fãs e postado no X (antigo Twitter). “ Sei que sou difícil de amar às vezes, mas vocês continuam me amando de volta ”, afirmou.

“ Nós estivemos juntos nos altos e baixos… mas você está aqui e eu estou aqui, e nada pode mudar este momento agora ”, desabafou.

Com um violão no ombro, o ex-membro do *NSYNC então se curvou para o público antes de cantar Selfish .

Vale lembrar que Justin Timberlake foi preso por suspeita de dirigir embriagado em Nova York, no dia 17 de junho. Ele foi indiciado no dia seguinte.

Advogado de Justin Timberlake se pronuncia após prisão

Na última quarta-feira (19), o advogado de Justin Timberlake compartilhou uma declaração após a prisão do astro por dirigir embriagado.

O escritório do advogado Edward Burke Jr . se manifestou sobre o incidente, dizendo que defenderá “ vigorosamente ” o cantor e ator de 43 anos.

“[Nós] estamos ansiosos para defender vigorosamente o Sr. Timberlake contra essas alegações. Ele terá muito a dizer no momento apropriado. Ele está atualmente aguardando a conclusão do gabinete do promotor público ”, disse Burke, segundo o TMZ.

“Foi apurado que o réu estava operando o veículo em estado de embriaguez, pois seus olhos estavam vermelhos e vidrados, um forte odor de bebida alcoólica emanava de sua respiração, ele não conseguia dividir a atenção, tinha fala lenta, estava instável ao caminhar e teve um desempenho ruim em todos os testes padronizados de sobriedade em campo ”, afirmou o relatório registrado pelo policial Michael Arkinson.

A próxima audiência de Timberlake está marcada para 26 de julho, o mesmo dia em que ele deve se apresentar na Tauron Arena Krakow, na Polônia. Ele está atualmente em sua turnê mundial The Forget Tomorrow .

Assista: