Marcelo de Assis Andrea Bocelli anuncia filme-concerto inédito 2024

O icônico tenor italiano Andrea Bocelli lançará globalmente nos cinemas em 2024, o filme-concerto Andrea Bocelli 30: The Celebration pela Fathom . O filme documentará o evento de três dias em julho, que celebra o 30º aniversário do tenor na música . As informações são da Universal Music .

O evento, programado para os dias 15, 17 e 19 de julho , acontecerá em Lajatico , no Teatro del Silenzio , na Toscana . Uma vez por ano, este deslumbrante anfiteatro natural na cidade natal de Bocelli ganha vida com melodias encantadoras. O filme capturará esse concerto único, que apresentará o vasto repertório do tenor, além de duetos cativantes com outros artistas.

Um número sem precedentes de superestrelas globais descerá as colinas da Toscana para celebrar o 30º aniversário de Bocelli, e suas performances serão destacadas ao longo do filme. Os artistas confirmados incluem Ed Sheeran, Brian May, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Matteo Bocelli e superestrelas da música clássica, como Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina e Nadine Sierra .

“Celebrar o 30º aniversário da minha carreira no Teatro del Silenzio, um lugar que significa tanto para mim, com artistas e amigos, é uma honra. Poder compartilhar este evento inesquecível com o mundo nos cinemas vai além dos meus maiores sonhos” , disse o maestro Andrea Bocelli .

Andrea Bocelli 30: The Celebration será produzido por Mercury Studios, Maverick, Almud, Impact Productions e CitySound & Events , e lançado nos cinemas pela Fathom . No ano passado, a Fathom lançou THE JOURNEY: A Music Special from Andrea Bocelli , uma exploração dos momentos que nos definem, das músicas que nos inspiram e das relações que nos conectam ao que mais importa.

“Os Mercury Studios estão entusiasmados em anunciar o lançamento global nos cinemas de Andrea Bocelli 30: The Celebration pela Fathom”, disse Alice Webb , CEO dos Mercury Studios . “A Fathom tem um talento inigualável para criar experiências cinematográficas excepcionais para o público e estamos ansiosos em colaborar com eles e para compartilhar este filme extraordinário em todo o mundo”.

O filme será dirigido pelo indicado ao Grammy e vencedor do Emmy, Sam Wrench , que recentemente dirigiu Taylor Swift – The Eras Tour , o filme-concerto de maior bilheteria de todos os tempos. Ele também criou filmes de performances ao vivo com Billie Eilish, Lizzo, BTS, The Weeknd e outros.

“Trazer este show incrível e uma lista invejável de artistas para a tela grande é um sonho tornado realidade. Andrea é um dos artistas mais cinematográficos de todos os tempos e, combinado com a deslumbrante paisagem toscana que cerca este local espetacular, o filme será um deleite visual imersivo para os espectadores de cinema em todo o mundo” , afirma Sam Wrench .

“Não há palavras para descrever o talento lendário de Andrea Bocelli, que deve ser experienciado para ser plenamente apreciado. A Fathom está extremamente honrada em trazer seu incrível talento aos cinemas de todo o mundo com este evento de concerto único. Feliz Aniversário, Signor Bocelli! O mundo está ansioso para celebrar com você!” , disse Ray Nutt , CEO da Fathom .

Como uma das vozes mais reconhecíveis na indústria do entretenimento e reverenciado por fãs internacionalmente, Andrea Bocelli tem entretido audiências por 30 anos, com quase 90 milhões de discos vendidos mundialmente . Além de seus eventos de concerto esgotados em arenas e transmissões ao vivo recordistas, Bocelli compartilhou seu talento em muitos eventos importantes, incluindo os Jogos Olímpicos , a Copa do Mundo e o Global Citizen . Ele ganhou um Globo de Ouro , sete Classical BRITs e sete World Music Awards , além de uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood .

Momentos adicionais ao longo de 2024 incluem sua turnê anual de inverno, nos Estados Unidos , e mais lançamentos e colaborações musicais emocionantes a serem anunciados. Bocelli iniciou sua celebração de 30 anos na 96ª edição do Oscar e encantou a audiência repleta de estrelas de Hollywood com uma performance surpresa, subindo ao palco com seu filho, o artista Matteo Bocelli , para uma apresentação muito especial de Time To Say Goodbye .

Quem é Andrea Bocelli

Andrea Bocelli é um tenor, compositor e produtor musical italiano. Ele é vencedor de cinco BRIT Awards e três Grammys. Bocelli gravou nove óperas completas, incluindo La bohème, Il trovatore, Werther e Tosca , além de vários álbuns clássicos e populares. Sua carreira é marcada por sua voz poderosa e emocional, e ele é considerado um dos artistas clássicos de maior sucesso de todos os tempos.