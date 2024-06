Marcelo de Assis Nelly Furtado relança álbum de estreia em vinil duplo colorido

Whoa, Nelly! , o álbum de estreia da cantora e compositora canadense Nelly Furtado acaba de ganhar uma edição especial em vinil duplo colorido ( Cotton Candy & Orange Peel ) pela Universal Music , via Polydor Records e já está disponível para pré-venda no Brasil aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 379,90.

Este disco foi lançado originalmente em outubro de 2000 pela DreamWorks Records e é conhecido por seu estilo musical diversificado, que inclui influências de pop, folk e R&B .

Os destaques de Whoa, Nelly! ficam por conta das faixas Turn Off the Light e I’m Like a Bird – esta ganhou um Grammy Award na categoria Melhor Performance Pop Feminina em 2002.

O álbum foi um sucesso comercial e ajudou a estabelecer Nelly Furtado como uma artista internacional.

Nelly Furtado alcança 1 bilhão de views com o clipe ‘Say It Right

O clipe Say It Right , um dos grandes sucessos da cantora Nelly Furtado , em parceria com Timbaland , acaba de bater a marca de 1 bilhão de views no YouTube .

Say It Right é parte integrante do álbum Loose , lançado originalmente em 7 de junho de 2006 pela Universal Music , via Geffen Records . Naquela época, Furtado recebeu uma indicação ao Grammy Awards na categoria Melhor Performance Vocal Pop Feminina e liderou a Billboard Hot 100 nos EUA.

Loose , que já vendeu mais de 12 milhões de cópias em todo o mundo até hoje, foi relançado em 2023 com uma edição especial em vinil duplo . Este trabalho expandiu o alcance da artista canadense tanto criativa quando comercialmente, incorporando em suas faixas elementos de R&B e hip hop .

Cantora canta novo single e hits no Tiny Desk

Nelly Furtado apresentou os hits de sua carreira nos 20 minutos do Tiny Desk . No vídeo, liberado na última sexta-feira (24), ela também canta seu novo single.

No repertório de 11 músicas, ela interpretou seus sucessos dos anos 2000: Say It Right, Explode, Powerless (Say What You Want), Promiscuous, All Good Things (Come To An End), I’m Like A Bird, Give It To Me e Maneater.

“Timbaland me apresentou a Missy Elliott em 2001 e eu só tinha lançado ‘I’m Like A Bird’. Ela tinha me visto de jeans e coques de Princesa Leia na MTV e disse: ‘Eu quero ela no remix de ‘Get Ur Freak On’” , afirmou ao cantar a faixa.

Vale lembrar que Nelly também cantou suas músicas mais recentes: Eat Your Man , lançada em 2023, e Love Bites , colaboração com Tove Lo e SG Lewis , lançada recentemente.

Confira o conteúdo completo do álbum Whoa, Nelly! em vinil duplo colorido :

Lado A

1. Hey, Man!

2. Shit On The Radio (Remember The Days)

3. Baby Girl

4. Legend

5. I’m Like A Bird

Lado B

1. Turn Off The Light

2. Trynna Finda Way

3. Party

4. Well, Well

5. My Love Grows Deeper Part 1

Lado C

1. I Will Make U Cry

2. Scared Of You

3. Onde Estas

4. I’m Like A Bird (Acoustic Version)

Lado D

1. Turn Off The Light – Timbaland Full Mix Version (feat. Ms. Jade & Timbaland)

2. Shit On the Radio (Remember The Days) – Dan The Automator Mix Version

3. Party (Reprise)

4. My Love Grows Deeper – Non LP Version