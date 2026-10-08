Reprodução/Instagram Saiba quem são os maridos das filhas de Silvio Santos.

As seis filhas de Silvio Santos, que morreu aos 94 anos em agosto de 2024, passaram boa parte de suas vidas sob os holofotes e, até hoje, despertam interesse do público. Recentemente, Patrícia Abravanel, sucessora do empresário no comando do "Programa do Silvio Santos", teve seu nome envolvido em uma polêmica após a relação de seu marido, Fábio Faria, com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ter sido exposta.

De acordo com diálogos recuperados pela Polícia Federal (PF) no celular do ex-banqueiro, Fábio Faria teria ajudado a selecionar os convidados para uma festa de Halloween realizada em outubro de 2023, na tradicional boate Madame Satã, em São Paulo. O evento reuniu 120 mulheres e 20 homens, mas o ex-ministro das Comunicações de Bolsonaro afirma não ter participado da festa.

Recentemente, novos detalhes da relação de Vorcaro e Fábio Faria foram revelados pela revista Piauí. Mensagens e fotos recuperadas pela PF mostram que o empresário participou de festas e encontros luxuosos promovidos pelo dono do Banco Master.

Em abril de 2024, Fábio Faria surgiu em fotos registradas durante o 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, evento milionário realizado em Londres e patrocinado por Vorcaro.





Em março do mesmo ano, Fábio Faria, o arquiteto Kiko Sobrinho, o empresário Pedro Mesquita e Daniel Vorcaro aproveitaram uma viagem com uma programação incluiu almoço privativo no restaurante de luxo Cipriani e festa no clube Annabel's Nikita, com a presença de dezenas de modelos contratadas pelo ex-banqueiro.

Após a exposição da relação próxima de Faria e Vorcaro, Patrícia Abravanel surgiu sem aliança em publicações nas redes sociais. Além disso, segundo o jornalista Leo Dias, o casal enfrenta uma crise e atualmente, está vivendo em casas separadas.

Quem são os maridos das filhas de Silvio Santos?

Fábio Faria é apenas um dos genros de Silvio Santos. Entre os eleitos pelas herdeiras do falecido empresário, figuram homens com personalidades e profissões completamente diferentes, inclusive, alguns famosos.

Reprodução/Instagram/TSE Cintia Abravanel foi casada com Paulo César Corte Gomes.





Cintia Abravanel, filha mais velha de Silvio Santos, foi casada com o empresário e político Paulo César Corte Gomes, com quem teve três filhos: o cantor e ator Tiago Abravanel, Lígia e Vivian.

Reprodução/Instagram Renata Abravanel foi casada com Caio Curado.





Já Renata, caçula do empresário, teve dois filhos do relacionamento de 10 anos com o empresário Caio Curado. De forma discreta, o casal colocou fim no relacionamento em 2022.

Silvia Abravanel, segunda filha de Silvio Santos, se casou recentemente com o cantor Gustavo Moura, da dupla com Rafael. Eles oficializaram a união em abril de 2025, após terem adiado o casamento devido à morte de Silvio.

Reprodução/Instagram Daniela Beyruti é casada com Marcelo Beyruti.





A atual presidente do SBT, Daniela Beyruti é casada com o empresário do ramo alimentício Marcelo Beyruti desde 2002. Da união, nasceram três filhos: Gabriel, Manuela e Lucas.

Reprodução/Instagram Fábio Faria e Patrícia Abravanel estão morando em casas separadas, diz jornalista.







Patrícia Abravanel se casou-se com Fábio Faria em abril de 2017. Formado em Administração, foi deputado e Ministro das Comunicações do governo de Jair Bolsonaro. Da relação nasceram três filhos: Pedro, Jane e Senor.

Reprodução/Instagram Rebeca Abravanel é casada com Alexandre Pato.







Já Rebeca Abravanel é casada com o ex-jogador de futebol Alexandre Pato desde julho de 2019. O ex-atacante teve passagens pelos times do Internacional, Milan, Corinthians e São Paulo. Ele também jogou pela Seleção Brasileira entre os anos de 2008 e 2013. O casal tem um filho, Benjamin, de três anos.