Reprodução Patrícia Abravanel e Fábio Faria

A apresentadora Patrícia Abravanel , de 49 anos, e o empresário Fábio Faria, 49, estão enfrentando uma crise no casamento após o escândalo que expôs a relação do ex-ministro das Comunicações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro . O casal já estaria, inclusive, morando em casas separadas.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (6), logo após a apresentadora surgir sem aliança em um vídeo publicado nas redes sociais. De acordo com o jornalista Leo Dias, o casal continua oficialmente casado, porém, Patrícia estaria muito decepcionada e o futuro da relação ainda é incerto. No momento, uma reconciliação não está descartada.

Após a apresentadora aparecer sem o acessório simbólico, os rumores de uma possível separação ganharam ainda mais força nas redes sociais, no entanto, os boatos sobre possíveis traições durante as festas promovidas por Vorcaro não foram confirmadas pelo casal.

Reprodução/Instagram Fábio Faria e Patrícia Abravanel estão morando em casas separadas, diz jornalista.





Segundo o jornalista, Patrícia também teria antecipado as gravações de programas do SBT. Parte do conteúdo exibido pela emissora já estaria gravado, o que permitiria o afastamento temporário da apresentadora de seus compromissos profissionais.

Apesar do afastamento apontado pelo colunista, não há confirmação de que Patrícia e Fábio estejam se divorciando. Até o momento, o casamento segue oficialmente mantido.

A relação de Fábio Faria e Daniel Vorcaro

Com a quebra do sigilo de diversos processos envolvendo o Banco Master, Fábio Faria teve sua relação com Daniel Vorcaro exposta publicamente. Em setembro, a revista Piauí publicou uma troca de mensagens comprometedora entre o ex-baqueiro e o ex-político.

Em um dos diálogos obtidos pela Polícia Federal (PF), Fábio e Vorcaro organizam uma festa de Halloween com 120 prostitutas e 60 convidados na tradicional casa noturna paulistana, Madame Satã. Faria teria, inclusive, confessado que mentiu para a esposa.

"É, eu sei. Mas, pô, eu, por exemplo, estou falando que vou dormir em Brasília, entendeu? É só pra dar confiança pros caras. Falou, pro Arthur todo mundo, pô, vai trazer todo mundo. Mandei aqui pro Toffoli. Pô, dá até para trazer o Alexandre numa dessa, entendeu?", disse o político.

Após a divulgação dos diálogos, Fábio Faria negou sua participação no evento. Por meio de nota, ex-deputado afirmou que conheceu Vorcaro em um fórum empresarial em 2023 e que, dias depois, transmitiu convites a amigos em comum a pedido do anfitrião.

Nesta semana, a revista voltou a expor a relação próxima entre Vorcaro e Fábio Faria. Desta vez, o ex-ministro das Comunicações surge em fotos durante festas e encontros luxuosos promovidos pelo dono do Banco Master.

Em uma das imagens, Fábio Faria aparece sorrindo no chão ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), que havia passado por um procedimento de implante capilar. O registro ocorreu durante uma viagem realizada em abril de 2024, sob o pretexto do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, evento milionário patrocinado pelo Banco Master.

Em uma viagem realizada em março do mesmo ano, Fábio Faria, o arquiteto Kiko Sobrinho, o empresário Pedro Mesquita e Daniel Vorcaro aparecem hospedados no hotel cinco estrelas The Connaught, em Mayfair, que tem diárias de 3,6 mil libras, cerca de R$ 25 mil.

A programação incluiu almoço privativo no restaurante de luxo Cipriani e festa no clubes Annabel's Nikita, com a presença de dezenas de modelos contratadas pelo ex-banqueiro.