Reprodução/Internet SBT proíbe tragédias e conteúdo policial nos telejornais por ordem de Daniela Beyruti



Quando o banqueiro Aloisio Farias morreu, em seu testamento estava definido que suas filhas deveriam vender todos os negócios da família.

Isso porque Aloisio era um homem inteligente e sabia que as filhas teriam problemas ao administrar as empresas.

Já venderam a maioria das empresas e faltam uma ou duas que, se não forem vendidas, serão fechadas. O Silvio Santos deveria ter feito a mesma coisa. Mas não fez.

Não é demérito nenhum as filhas de Silvio não saberem lidar com o que o pai deixou.

Aliás, o pai deixou uma fortuna em dinheiro para cada uma delas, e elas não precisam trabalhar o restante da vida.

E vamos combinar que o Silvio foi o maior comunicador do país, mas estava longe de ser um bom administrador. As lojas comerciais de Silvio fecharam.

O banco teve sérios problemas de caixa, que foram resolvidos pelo Lula.

A TV, pelo depoimento do irmão de Silvio à Polícia Federal por ocasião do problema do banco, só dá prejuízo.

A própria Jequiti já dava problemas desde o tempo em que o banco teve problemas.





Então, sua filha Daniela Beyruti não pode ser responsabilizada por algo que ela não fez, e ela não tem obrigação de ser uma boa administradora.

A venda da Jequiti é uma coisa que já deveria ter sido feita há muitos anos, quando o Silvio teve uma oferta verdadeira de R$ 1 bilhão e não quis vender, talvez pela vaidade de querer ser dono da empresa.

A Jequiti está sendo vendida em um momento de decisão sobre muitas coisas.

A venda deve se efetivar nesta semana, com a assinatura dos papéis. E não há nada de desonroso em vender a Jequiti.

É uma maneira de se ver livre dos problemas da Jequiti e ajustar as contas do SBT, ao menos por enquanto.

E não se espantem se o próximo passo for a venda do hotel do Guarujá, que vai ter dificuldades em encontrar alguém interessado.

Dois anos em que Daniela Beyruti está no comando, e o SBT passa pela sua pior fase.

A família, leia-se Iris, Daniela e Patrícia, só mantém o SBT nas mãos delas por algum motivo que não é o do lucro.

Silvio Santos comandava o SBT com o seu jeito de ser e a sua teimosia.

E foi sob a gestão de Silvio Santos que o SBT perdeu a vice-liderança para a TV Record.

Não podemos imaginar que Daniela Beyruti, em dois anos, aprenda a fazer o que não sabe e nem seria obrigação dela saber.

Em dois anos, Daniela não teve a coragem de fazer o que deveria ter feito há dois anos e não fez.

Agora, ela fica acreditando que a venda da Jequiti vai resolver os problemas do SBT. Não vai.

Vai apenas adiar o que já deveria ter sido feito e não fez.