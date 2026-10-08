Reprodução/SBT Silvia Abravanel detona artistas

Silvia Abravanel abriu o jogo na última quarta-feira (7) sobre o modo de agir de alguns convidados do Teleton, atração que busca angariar recursos para ajudar crianças com deficiência. Para a filha de Silvio Santos (1930-2024), poucas estrelas estariam realmente comprometidas com o projeto social.

"Quase que ninguém tinha bandeiras ali. Eu posso falar com propriedade: o foco do Teleton virou mostrar a roupa. Ninguém tem propósito de ajudar as pessoas com deficiência", disse ela na atração de Leo Dias.

A ex-apresentadora infantil contou que o objetivo de muitos artistas na atração é simplesmente mostrar o vestido, e não realmente se envolver com a iniciativa.

"Não é brincadeira aquilo ali. Tem gente que está ali com lutas de verdade, e tem gente que acha mais importante mostrar o figurino com que está. Coloca um rabo de cavalo e vai pela causa", disparou.





Desabafo

Ainda bastante sincera, Silvia questionou o fato de os convidados não saberem que a parceria entre o SBT e a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) nasceu a partir de sua vivência como mãe atípica.

"Muitos nem sabem que o Teleton nasceu por conta da Luana. E eu falo com propriedade: a Luana ficou dois anos e meio [sendo atendida] pela AACD", contou.

Reprodução/Internet Silvia Abravanel ainda não tem data definida para retornar ao SBT

Luana Abravanel, filha de Silvia Abravanel com o empresário Murilo Abbas, foi diagnosticada, aos 1 ano de idade, com galactosemia, doença que impede a criança de digerir a lactose.

"'Quando a lactose cai na corrente sanguínea da sua filha, é como se você estivesse colocando gasolina numa planta'. Eu estava, literalmente, matando minha filha, mas sem saber", disse.

Não eleita

Sobre as eleições, Silvia contou que investiu muito nas campanhas de rua, mantendo contato com o público, e disse que ficou surpresa por não conseguir uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Reprodução/Internet Apresentadora Silvia Abravanel

"Essas pessoas não acreditarem em mim, no meu propósito, não quererem que eu estivesse lá por elas me chocou, a mim e a todas as pessoas ao meu redor", disse.

A famosa ainda contou que recebeu muitas críticas por usar a imagem do pai, Silvio Santos, nas campanhas de sua produção eleitoral.

"Me criticaram muito por usar a imagem do meu pai, só que é o meu pai, não é o pai de ninguém. Eu tenho direito de fazer isso, sabe? Eu tinha o direito de estar me apoiando com ele e, se estivesse aqui, com certeza. Então, nada demais", pontuou.