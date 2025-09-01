Reprodução: SBT Rebeca Abravanel ajuda participante a ganhar prêmio





































Uma atitude generosa da apresentadora Rebeca Abravanel chamou a atenção do público no Roda a Roda, exibido no domingo (31). A filha de Silvio Santos(1930-2024), deu uma ajudinha para a participante Joana levar para casa o prêmio de R$ 20 mil.

A dica da palavra era "inverno", e o acerto valia R$ 20.900. O painel já exibia duas letras "C" na hora. "Tem 'A' de amor?" , indagou a apresentadora. Logo depois, duas letras apareceram no telão.

Então, Rebeca tirou o casaco da senhora e vestiu. "É que de repente eu senti um frio aqui. Olha, combinou com o meu look, gente" , disse ela. "Né, combinou" , frisou a participante.

"Gostei, dona Joana. Eu tô maravilhosa, posso continuar o programa. O que a gente está fazendo mesmo? Ah, o prêmio. Valendo R$ 20.900, tempo", reiterou a dona do SBT. "Sabe?" , perguntou depois da contagem do tempo.

"Sei, casaco" , disse a idosa. "Você quer de volta" , perguntou Rebeca. "Se você quiser, eu te darei" , enfatizou Joana. "Painel, a palavra é casaco?" , perguntou a apresentadora, e logo depois, obteve a confirmação. "É, ganhou, R$ 20.900" , disse ela.

A atração repercutiu nas redes sociais após o momento. "Ela é o Silvio, gente. Rebeca tem o carisma do homem [Silvio Santos]. Ela precisa de outro programa que a valorize mais" , disse um.

"Rebeca sendo Rebeca! Talentosa, sensível e envolvente. Silvio Santos já sabia quando começou a colocar Rebeca na frente das câmeras. O talento não poderia se limitar apenas nos bastidores" , comentou outra.

"O Silvio já disse uma vez que ela era a mais parecida com ele" , frisou um terceiro.

Sobre o Roda a Roda

O Roda a Roda é um tradicional game show da televisão brasileira, produzido e transmitido pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Durante muitos anos, Silvio conduziu a atração aos sábados, tornando-se uma figura inseparável da identidade do Roda a Roda. Inspirado no consagrado Wheel of Fortune, programa norte-americano criado pelo apresentador Merv Griffin, o Roda a Roda foi adaptado para o público brasileiro com características próprias.

Atualmente, o programa é apresentado por Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, que assumiu a atração e conquistou rapidamente o carinho do público com seu jeito espontâneo, remetendo sempre ao carisma do seu pai.