Reprodução/Internet Silvia Abravanel ainda não tem data definida para retornar ao SBT

A derrota nas eleições pode mudar os próximos passos de Silvia Abravanel no SBT. A apresentadora, que deixou o comando do Sábado Animado durante o período eleitoral, ainda não tem retorno definido à programação da emissora criada pelo próprio pai, Silvio Santos (1930-2024).

Segundo a Folha de S.Paulo,deve aproveitar os próximos dias para descansar por ter passado por uma campanha marcada por diversas viagens e compromissos. A expectativa é que ela converse com a direção do SBT até o fim desta semana para discutir uma possível volta ao ar. Um afastamento mais longo também é considerado neste momento.

Enquanto Silvia Abravanel esteve licenciada, o Sábado Animado passou a ser comandado por Wallentina Bomfim e Theo Radicchi, atores mirins que participaram da novela infantil A Caverna Encantada. Os dois seguem à frente da atração enquanto o futuro deno programa não é definido.

Vale lembrar que a filha de Silvio Santos estreou como apresentadora em julho de 2015, no Bom dia & Cia., após uma decisão da Justiça do Trabalho proibir que os comandantes mirins da época, Matheus Ueta e Ana Júlia, continuassem apresentando a atração.

Apresentadora agradeceu os votos

Agora, Silvia Abravanel foi candidata a deputada federal pelo PSD, recebeu 22.472 votos e não conquistou uma vaga. Esta foi a primeira eleição disputada pela apresentadora, que chegou a ser cotada para integrar a chapa de Ronaldo Caiado, mas preferiu não aceitar por considerar que ainda não estava preparada.

A comunicadora usou as redes sociais para agradecer os votos que recebeu. "Eu não poderia deixar de vir aqui agradecer às 22.742 pessoas que saíram de suas casas, com suas famílias, muitas delas, claro, e foram lá na urna e apertaram o 5590", disse.

"Eu não poderia deixar de agradecer a essas pessoas, principalmente, que de alguma maneira estiveram comigo durante esse tempo de pré-campanha, de campanha, até o dia da eleição. Eu quero que vocês se sintam super abraçados, super acarinhados, e vai aqui a minha gratidão", celebrou a famosa.

A apresentadora destacou o período eleitoral. "Porque não importa que eu não tenha sido eleita, o que importa que eu me dispus, eu saí da minha casa, eu deixei o meu trabalho. Eu fiz questão de estar com cada uma dessas pessoas que durante esse tempo todo, eu viajei por São Paulo. Não consegui viajar por todos os municípios, que, graças a Deus, São Paulo é grande, tem bastante município. Mas eu fui aos arredores dos municípios e foram visitas muito, muito, muito gratificantes", disse.