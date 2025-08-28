Reprodução/TV Globo Renata Abravanel cede entrevista à TV Globo

Renata Abravanel, filha caçula de Silvio Santos (1930-2024), apareceu em uma reportagem do Jornal Hoje sobre o decreto assinado por Luiz Inácio Lula da Silva, que tem como objetivo regulamentar a TV 3.0 no Brasil.

Apesar de raramente aparecer em público, Renata é considerada a mais poderosa das seis herdeiras do apresentador, já que preside e comanda o Grupo Silvio Santos. A Globo exibiu a reportagem sobre o evento e a apresentou como CEO do grupo da família Abravanel.





"É um momento histórico para a TV, um momento em que a gente avança em mais uma fronteira de interatividade, de conectividade com o nosso público. O nosso público vai poder interagir mais com a gente, participar mais, votar, se divertir junto com a gente, e a gente vai poder estar mais próximo" , disse a CEO.

A reportagem também exibiu entrevistas com Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, e Marcos Vinícius Vieira, CEO da Record, em uma ação inédita ao citar emissoras concorrentes, algo incomum no passado.

Na terça-feira da semana anterior (19), as concorrentes já haviam aparecido no Jornal Nacional em uma matéria sobre um painel da Set Expo 2025, que reuniu, pela primeira vez, os principais executivos das grandes emissoras.

Paulo Marinho se juntou a Marcos Vinícius, Cláudio Luiz Giordani(do Grupo Bandeirantes) e Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT. Todos concederam entrevistas à TV Globo durante o encontro.

Quem é Renata Abravanel?

Renata é a filha caçula de Silvio Santos, fruto de seu casamento com Iris Abravanel. Sempre bastante discreta em relação à vida pessoal, ela faz raras aparições públicas. Uma dessas ocasiões foi em 2017, no quadro Jogo das Três Pistas, do Programa Silvio Santos, ao lado de sua irmã Rebeca Abravanel.

Longe dos holofotes, Renata optou por seguir um caminho diferente do escolhido por suas irmãs Patrícia, Rebeca e Silvia Abravanel, e se preparou para assumir os negócios da família. Atualmente, ela é a presidente do Grupo Silvio Santos.

Renata é formada em Administração pela Liberty University, nos Estados Unidos, e também realizou um curso voltado à presidência de empresas em Harvard. Vez ou outra, a caçula faz alguma participação na TV, no SBT.