Reprodução/Instagram/@dandaracouto_ Modelo Dandara Couto

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, que estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (5), foi encontrada na noite da última quarta-feira (7), em São Paulo. O local onde foi localizada e seu estado de saúde não foram divulgados.

A localização foi confirmada pela fotógrafa Julia Pavin, que mobilizou amigos, familiares e seguidores em busca de Dandara. Ela chegou a criar um grupo no WhatsApp para reunir pessoas dispostas a ajudar nas buscas. Às 21h34, Pavin informou que a modelo havia sido localizada. O assessor Thiago Miguel também confirmou a informação.

“Gente, Dandara foi encontrada. Muito obrigada a toda a rede que vocês fizeram aqui. Ela vai poder dormir em casa hoje”, disse a fotógrafa em um story publicado no Instagram.

O desaparecimento

Segundo familiares e amigos, Dandara foi vista pela última vez por volta das 10h30 de segunda-feira (5), nas proximidades da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.

Após o desaparecimento, uma grande mobilização tomou conta das redes sociais na tentativa de localizar a modelo. As atrizes Alice Wegmann e Yanna Lavigne também se juntaram à corrente e compartilharam pedidos de ajuda.

Quem é Dandara Couto

Dandara Couto é uma modelo profissional agenciada pela Mega Model no Brasil. A modelo também faz parte do casting da Elite Model no Chile.

Durante sua trajetória profissional, ela participou de campanhas de marcas renomadas como Corona, Intimissimi, Under Armour Brasil, Vicenza e Garage Rio. Dandara também brilhou nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW).

Com pouco mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, a modelo costuma compartilhar seu dia a dia. Suas postagens abordam desde trabalhos publicitários e do mundo fashion, à prática de yoga e registros de viagens para destinos nacionais e internacionais.