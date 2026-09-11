Patrícia Abravanel, de 48 anos, está enfrentando um momento difícil após a revelação de conversas envolvendo o marido dela, Fábio Faria e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Nas redes sociais, internautas têm repercutido o assunto e criticado duramente a apresentadora do SBT, que limitou os comentários do Instagram.
As conversas, obtidas pela Polícia Federal e divulgadas pela Revista Piauí, apontam que Fábio Faria e Daniel Vorcaro organizaram uma festa de Halloween com 120 prostitutas e 60 convidados na tradicional casa noturna paulistana, Madame Satã. Faria teria, inclusive, confessado que mentiu para a esposa.
"É, eu sei. Mas, pô, eu, por exemplo, estou falando que vou dormir em Brasília, entendeu? É só pra dar confiança pros caras. Falou, pro Arthur todo mundo, pô, vai trazer todo mundo. Mandei aqui pro Toffoli. Pô, dá até para trazer o Alexandre numa dessa, entendeu?", disse o político.
Apesar de não estar envolvida no escândalo financeiro do Banco Master, após a revelação das conversas, Patrícia Abravanel passou a receber críticas ferrenhas nas redes sociais. Nesta sexta-feira (11), o nome da apresentadora e de seu marido ficaram entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).
Na rede social, internautas resgataram um vídeo em que a filha de Silvio Santos revela que fez jejum e oração para conseguir um bom marido, antes de conhecer Fábio Faria. “Enquanto isso, ele comeu tudo o que podia nesses 4 meses e continuou comendo depois de casado. A família tradicional segue sem falhar um dia sequer”, alfinetou um usuário do X.
Na rede social, outros clipes antigos de programas do SBT também voltaram a circular. Em um deles, Lívia Andrade afirma que Fábio Faria era conhecido por ter se relacionado com várias famosas antes de se casar com Patrícia. Em outro vídeo, ao tentar adivinhar uma charada relacionada à palavra "chifre", Silvio Santos dispara: "Seu marido!".
Patrícia Abravanel limita comentários após críticas
Os ataques à apresentadora também se estenderam ao seu perfil oficial no Instagram, que conta com mais de 13 milhões de seguidores. Nos comentários de publicações recentes, internautas passaram a deixar mansagens negativas, que levaram a apresentadora a bloquear a sessão.
“Fiquei tão triste pela Patrícia ter se casado com um cafetão. Ela merecia coisa melhor”, escreveu um. “Já estamos perto do Natal, é só botar algodão e enfeitar os galhos!”, alfinetou outro.
O iG tentou contato com a equipe de Patrícia Abravanel e com Fábio Faria, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.