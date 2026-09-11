Reprodução/Instagram/Banco Master Patrícia Abravanel é detonada após revelação do Banco Master.

Patrícia Abravanel, de 48 anos, está enfrentando um momento difícil após a revelação de conversas envolvendo o marido dela, Fábio Faria e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Nas redes sociais, internautas têm repercutido o assunto e criticado duramente a apresentadora do SBT, que limitou os comentários do Instagram.

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As conversas, obtidas pela Polícia Federal e divulgadas pela Revista Piauí, apontam que Fábio Faria e Daniel Vorcaro organizaram uma festa de Halloween com 120 prostitutas e 60 convidados na tradicional casa noturna paulistana, Madame Satã. Faria teria, inclusive, confessado que mentiu para a esposa.

"É, eu sei. Mas, pô, eu, por exemplo, estou falando que vou dormir em Brasília, entendeu? É só pra dar confiança pros caras. Falou, pro Arthur todo mundo, pô, vai trazer todo mundo. Mandei aqui pro Toffoli. Pô, dá até para trazer o Alexandre numa dessa, entendeu?", disse o político.





Apesar de não estar envolvida no escândalo financeiro do Banco Master, após a revelação das conversas, Patrícia Abravanel passou a receber críticas ferrenhas nas redes sociais. Nesta sexta-feira (11), o nome da apresentadora e de seu marido ficaram entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Na rede social, internautas resgataram um vídeo em que a filha de Silvio Santos revela que fez jejum e oração para conseguir um bom marido, antes de conhecer Fábio Faria. “Enquanto isso, ele comeu tudo o que podia nesses 4 meses e continuou comendo depois de casado. A família tradicional segue sem falhar um dia sequer”, alfinetou um usuário do X.

Patrícia Abravanel diz que fez jejum e oração por 4 meses para receber o presente de Deus, vulgo marido, ex-ministro do Bolsonaro, Fábio Faria. Enquanto isso, ele comeu tudo o que podia nesses 4 meses e continuou comendo depois de casado. A família tradicional segue sem falhar… pic.twitter.com/XsHhGVO81t— Mariana Oliveira (@marioliveirain) September 11, 2026





Na rede social, outros clipes antigos de programas do SBT também voltaram a circular. Em um deles, Lívia Andrade afirma que Fábio Faria era conhecido por ter se relacionado com várias famosas antes de se casar com Patrícia. Em outro vídeo, ao tentar adivinhar uma charada relacionada à palavra "chifre", Silvio Santos dispara: "Seu marido!".

Patricia Abravanel: “Chifre!”

Silvio Santos: “Chifre? Já sei! Seu marido!” Na família já devia ser normalizado 🤭 pic.twitter.com/BkGREghjCr— carol (@acarololiva) September 11, 2026









a Lívia Andrade já tinha alertado, a Patrícia Abravanel não escutou, pois toma chifre suíço do maridão Fábio Faria...

SURUBA DAS ASTRONAUTAS pic.twitter.com/M3sKArRKsY — PORTAL FELINAS🦁 (@PORTALFELINAS) September 11, 2026







Patrícia Abravanel limita comentários após críticas

Os ataques à apresentadora também se estenderam ao seu perfil oficial no Instagram, que conta com mais de 13 milhões de seguidores. Nos comentários de publicações recentes, internautas passaram a deixar mansagens negativas, que levaram a apresentadora a bloquear a sessão.





“Fiquei tão triste pela Patrícia ter se casado com um cafetão. Ela merecia coisa melhor”, escreveu um. “Já estamos perto do Natal, é só botar algodão e enfeitar os galhos!”, alfinetou outro.

O iG tentou contato com a equipe de Patrícia Abravanel e com Fábio Faria, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.