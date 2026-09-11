Divulgação/SBT Patricia Abravanel e o marido Fábio Faria



Parece que a crise no SBT está além de Bocardi.

Diálogos entre Daniel Vorcaro e Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, mostram uma festa de 120 mulheres solteiras da qual Fábio Farias faria parte.

Esta coluna não é política e não vou falar sobre política.

Vou falar, sim, sobre uma menina que trabalha muito, é hoje a maior apresentadora da TV brasileira e tem filhos para os quais se dedica muito.

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram conversas do banqueiro com o marido de Patrícia.

Em um dos diálogos, aparecem referências a um determinado encontro e a uma festa com até 120 mulheres.

Vou falar sobre Patrícia Abravanel, que não merece estar sendo lembrada publicamente quando seu marido, Fábio Faria, fica aparecendo de maneira inadequada nas mídias.

De maneira inadequada, sim, porque Patrícia, sua mulher, tem um histórico irretocável tanto na TV quanto na vida pessoal.

Mas existe um problema aí. Os problemas são as relações políticas e comerciais e Fábio Faria.





Fábio criou o SBT News e, nisto, ele tem valor. Fábio foi quem agrupou um monte de anunciantes para que o SBT News pudesse existir. Fábio tem valor, sim, no que ele fez.

Mas, neste momento político, em que o nome dele é mostrado em mensagens de celulares, o próprio Fábio deveria separar sua imagem da de sua esposa, Patrícia Abravanel.

Patrícia Abravanel não merece passar por esta exposição pública porque seu marido fez o que fez.

Não crio juízo de valor.

Fábio deveria assumir sozinho o desgaste que pertence a ele.

Deveria defender publicamente a mulher, os filhos e a família da repercussão de relações e conversas das quais Patrícia não participou.

Quando alguém ocupa posições de poder e mantém relações com empresários e autoridades, precisa saber que seus atos podem produzir consequências muito além de sua própria imagem.

Uma apresentadora que nada tem a ver com estas mensagens passou a ter seu nome associado de maneira indevida a elas, simplesmente por ser mulher de Fábio Farias.

Isto é injusto. Patrícia Abravanel não é extensão de Fábio Farias, tem nome e sobrenome, carreira e história própria e não merece pagar esta conta.

Repito: Patrícia Abravanel, hoje, é a maior apresentadora da TV brasileira, dona do maior Ibope que uma mulher na TV. Não merece passar pelo que está passando.

A César o que é de César, e a Fábio o que é de Fábio.